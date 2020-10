Burger King lança dois sabores de Whopper e dá desconto em combos

A rede de fast food Burger King acaba de anunciar que o seu sanduíche carro-chefe ganha duas novas versões no Brasil. O Whopper agora entra no cardápio também nas versões Rodeio, com Onion Rings, e BBQ Bacon. As duas opções levam molho barbecue.

Para celebrar a chegada das novidades, o Burger King ainda lança uma promoção em que os combos dos lançamentos com sanduíche, batata e bebida aparecem com 15% de desconto a partir de 22 de outubro, primeiro dia de venda da novidade.

Promoções

Na última semana, a rede também anunciou a distribuição de códigos promocionais distribuídos no Instagram. Os códigos são de R$17,90, o mesmo valor do balde de batatas, que poderá sair de graça. Outros produtos custam até menos, um exemplo é a novidade no King em Dobro: Rodeio Duplo e Chicken Duplo por R$ 16,90.