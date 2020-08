Burger King dá 70% de desconto; combo de R$116 sai R$25 e há mais ofertas

No quinto mês do isolamento social causado pela pandemia, a rede de fast food Burger King escolheu relembrar aqueles momentos em que a noite acabava em um dos restaurantes da marca.

Para isso, é lançada nesta quarta-feira, 5, a campanha “O melhor do BK, sem o pior do BK”, que mostra cenas inusitadas já vividas nas unidades brasileiras. “O filme é um retrato real do que costumava acontecer de madrugada no BK. As cenas são compostas por material encontrado na internet, vídeos enviados por consumidores e vídeos captados por nossa equipe antes da pandemia”, diz Rafael Donato, vice-presidente de criação da agência DAVID.

Além do vídeo, a campanha pretende agradar os consumidores com descontos de até 70% via pedidos de delivery feitos pelos aplicativos Rappi, Uber Eats e iFood, entre 00h e 5h da manhã. Entre as ofertas estão: 2 combo rodeio + 2 cheeseburguer – de R$ 67,60 por R$19,96; 2 rodeio + batata + bebida – de R$ 39,60 por R$ 12,45; 3 big king + 3 Chicken jr + 3 batatas grandes – de R$ 116,10 por R$ 24,90. As ofertas estão previstas para ocorrer até 19 de agosto.

“Buscamos estar sempre antenados no comportamento dos nossos clientes para poder criar ofertas e serviços que atendam suas necessidades. Vimos por meio de nossas redes sociais menções recorrentes sobre a saudade de estar em nossas lojas, e decidimos brincar com nossas próprias situações constrangedoras”, afirma Thais Souza Nicolau, diretora de comunicação e inovação de Burger King.

Retomada

O Burger King está em processo de reabertura dos restaurantes no Brasil. A marca afirma contar com medidas para garantir a segurança de seus colaboradores, bem como de seus consumidores, como a distribuição de kits de máscaras para todos os colaboradores em atividade, o reforço nos procedimentos de lavagem das mãos a cada meia hora e, além disso, o uso das luvas, o reforço no procedimento de limpeza dos caixas, balcões, mesas, entre outros, e álcool em gel disponível para os clientes. Outras medidas também estão sendo tomadas.