Burger King: brinde em dobro e combos promocionais na Semana das Crianças

Para a Semana da Criança, a rede de restaurantes Burger King lança combos promocionais para todas as idades. Além disso, o BK vai oferecer brindes em dobro na compra do combo King Jr., um deles licenciado da DC, com personagens da Liga da Justiça, e mais um item surpresa, a variar dentre outras opções brindes. A campanha tem abrangência nacional, mediante a consulta das lojas participantes.

O primeiro combo exclusivo para o período é composto por: combo King Jr. (kids burger, maçã, batata pequena e água de coco), um brinde Liga da Justiça, um brinde surpresa e um combo de sanduíche da promoção BK Todo Dia, com batata frita média e bebida refil.

Já o segundo conta com os itens King Jr., um brinde Liga da Justiça, um brinde surpresa e dois combos de sanduíches da promoção BK Todo dia, com batatas médias e bebida refil. As duas opções estarão disponíveis para a venda nos balcões dos restaurantes Burger King, por meio da apresentação do cupom de desconto oferecido no portal oficial do BK, a partir de R$49.

Na compra de qualquer um dos dois combos especiais de King Jr, os clientes levam dois brindes para casa, sendo um de Liga da Justiça e o outro, surpresa. Entre os itens oferecidos pelo BK, estão os personagens da Liga da Justiça: Superman, Batman, Batgirl, Mulher Gato, Mulher Maravilha, Arlequina, Coringa e Flash.

Para curtir a Semana da Criança ou comemorar o Dia das Crianças em um restaurante do BK, basta conferir as unidades que estão participando e verificar os endereços e horários de funcionamento.

A campanha brinde em dobro é válida em todo o País, por meio da compra de um dos combos especiais do período. A campanha estará disponível enquanto durarem os estoques.

Quais são as tendências entre as maiores empresas do Brasil e do mundo? Assine a EXAME e saiba mais.