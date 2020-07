Burger King antecipa o Natal para quem não aguenta mais 2020

Em uma brincadeira, a nova campanha de marketing do Burger King decidiu antecipar o Natal para “fazer com que 2021 chegue mais rápido”. Nos dias 24 e 25 de julho toda a identidade visual do BK se tornará comemorativa em homenagem aos dias 24 e 25 de dezembro.

Além da transformação da interface do aplicativo, do site e das comunicações digitais, também haverá um vídeo com uma paródia de Jingle Bells.

A ação foi capitaneada pelo Burger King Brasil, com criação da DAVID São Paulo, e terá desdobramentos locais em outros países. Nos Estados Unidos, onde os restaurantes estão abertos, os pontos físicos também serão tematizados.

Nos dois dias campanha mais de 10 ofertas estarão disponíveis para os pedidos realizados via aplicativo próprio da marca e via delivery, no Uber Eats.

“Desde a antecipação dos feriados, que aconteceu nos últimos meses, temos notado uma movimentação do público para que o Natal fosse adiantado também. Combom-humor, tentamos fazer desse assunto uma pauta mais leve e oferecer uma experiência divertida ao redor do planeta”, afirma Thais Souza Nicolau, diretora de marketing do Burger King no Brasil.