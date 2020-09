Brahma lança long neck de Duplo Malte em game com 1,3 milhão de pessoas

A Brahma entrou no universo dos games para lançar a versão long neck de Duplo Malte. A novidade pode ser vista em uma ação na Cidade Alta, um servidor fechado baseado no jogo GTA. Em parceria com a agência Cheil, a marca criou um bar e uma cervejaria dentro do espaço mais visitado pelos jogadores para promover a nova embalagem.

Entre as novidades, no espaço exclusivo para maiores de 18 anos, o novo cenário permite que os jogadores tenham um local de encontro, além de realizar missões como carregar o caminhão de Brahma e distribuir a nova long neck de Duplo Malte para garantir o estoque nos bares da cidade. Até a estátua do Zeca Pagodinho com sua Brahma em mãos, criada pela marca durante o Carnaval do Rio de Janeiro, foi levada para o cenário.

No evento de abertura do bar dentro do ambiente virtual, mais de 40 streamers compartilharam a experiência de conhecer o bar que, somados, chegaram a mais de 1,3 milhão de usuários únicos de audiência ao longo da noite de segunda-feira.

“Desde o lançamento de Brahma Duplo Malte, a gente tem buscado iniciativas que vão causar impacto e gerar desejo dos nossos consumidores. Agora com a versão long neck proporcionaremos mais uma opção de consumo individual com uma roupagem mais moderna e adequada à novas ocasiões de consumo”, diz José Octávio Freitas, gerente de marketing de Brahma.

O lançamento da long neck, de 330 ml, vai estar disponível no Empório da Cerveja com entrega para todo o Brasil. Ela ainda poderá ser encontrada em diversos pontos de venda do país.