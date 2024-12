Bradesco Seguros lança campanha de fim de ano com mensagem de união e amizade

O Grupo Bradesco Seguros segue a tendência de campanhas emocionais de fim de ano, com o lançamento do filme intitulado 'A Busca', que reforça sua assinatura 'Com você Sempre'.

Criada pela agência AlmapBBDO, a campanha traz um personagem inédito em suas campanhas, um simpático extraterrestre, que viaja por diferentes planetas até encontrar uma amizade verdadeira na Terra.

No filme, o 'ETzinho' constrói uma amizade com uma menina, compartilhando atividades cotidianas como brincar no quintal e montar a árvore de Natal. Ao final da jornada, a nave espacial que trouxe o extraterrestre à Terra parte em direção a outros destinos. No entanto, para a surpresa da menina, ele decide permanecer, pois foi no planeta que encontrou a verdadeira amizade e alguém em quem confiar.

A canção "Somewhere Over The Rainbow" define o tom da história, com o desfecho narrado pela atriz Zezé Motta. A peça busca transmitir uma mensagem de união e conexão, alinhada ao compromisso da marca de estar presente em todos os momentos da vida dos consumidores.

Alexandre Nogueira, diretor de marketing do Grupo Bradesco Seguros, destaca que a campanha visa fortalecer os laços emocionais com o público. “Nossa principal estratégia com ‘A Busca’ é destacar ainda mais entre as pessoas os sentimentos de união e amizade. Aproveitando também o período das Festas, gostaríamos que a ação inspire as pessoas e que seja compartilhado entre amigos e familiares, mostrando que a vida é melhor quando temos alguém para compartilhar nossos momentos.”

A campanha, que estreou no dia 1º de dezembro, será veiculada em TV aberta, digital e mídia OOH ao longo do mês. A produção é da Don’t Touch My Soda, com direção de Felipe Mansur.

“Se pudéssemos explorar todas as galáxias e visitar os planetas mais distantes, com certeza não encontraríamos uma vida tão incrível quanto a que temos aqui na Terra. Essa é a mensagem que queremos transmitir neste Ano Novo com esse curta-metragem para Bradesco Seguros”, afirma Daniel Chagas Martins, diretor de criação na AlmapBBDO.