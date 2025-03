Após trap viral, Luísa Périssé estrela campanha de Carnaval do Magalu

O Magalu lançou uma nova campanha de marketing para o Carnaval nas redes sociais utilizando o 'Trap do trepa trepa', música que viralizou na internet após uma entrevista da humorista Luísa Périssé, filha da atriz Heloísa Périssé.

Desenvolvida pela agência Publination, a ação insere a varejista no ambiente digital por meio de uma estratégia baseada em marketing cultural e tendências virais.

Após ganhar popularidade no podcast 'Pé no Sofá', o hit de Luísa Périssé se tornou tema da campanha "Carnaval de Ofertas Magalu". A humorista, que é neta de Chico Anysio e recentemente se apresentou ao lado de Dennis DJ, criou uma nova versão da música para divulgar as promoções-relâmpago no aplicativo da empresa.

O vídeo traz elementos da estética do trap, combinados a um tom humorístico, e convida o público a baixar o aplicativo. Luísa criou uma letra que brinca com as ofertas do Carnaval, em resposta a um desafio proposto por Lu, a influenciadora virtual da marca. A ação reforça a estratégia do Magalu de se conectar com tendências culturais para aumentar o engajamento do público.

"Acreditamos que marcas podem se tornar culturalmente relevantes, quando participam de contextos nos quais as pessoas já estão inseridas", diz Aline Izo, gerente de branding e comunicação do Magalu. "Aqui, a gente acompanha de perto as trends e gostamos de ser rápidos", complementa.

O uso de um hit viral permite que a marca amplie seu alcance orgânico nas redes sociais e se aproxime de um público que já engaja com o conteúdo. A parceria com influenciadores e criadores de conteúdo insere o Magalu em um ambiente de conversas espontâneas, potencializando o reconhecimento da campanha durante o período de folia.