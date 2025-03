Rússia afirma que há potencial para resolução pacífica da questão nuclear do Irã

A Rússia afirmou nesta quarta-feira, 5, que vê "potencial" para uma resolução pacífica para a questão nuclear do Irã, uma das preocupações expressadas pelos Estados Unidos nas recentes negociações bilaterais entre as duas potências.

"A posição russa é que esse problema - o expediente nuclear do Irã - deve ser resolvido exclusivamente por meios pacíficos, políticos e diplomáticos. Acreditamos que há potencial para isso", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em sua coletiva de imprensa diária por telefone.

O porta-voz enfatizou que o Irã é um aliado da Rússia e que Moscou "está preparada para fazer todo o possível" para chegar a um acordo e "os Estados Unidos sabem disso".

Peskov indicou ainda que essa questão "foi discutida, embora não em detalhes", nas negociações russo-americanas realizadas em Riad no último dia 18 de fevereiro, as primeiras negociações diretas desde que a Rússia lançou sua campanha militar na Ucrânia há três anos.

"Esperamos lidar com essa questão (com os EUA) separadamente. Na verdade, foi isso que foi proposto, fazer disso uma área separada do nosso diálogo, das nossas consultas no futuro", frisou.

Desde que retornou à Casa Branca, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que preferiria negociar um acordo com o Irã para impedi-lo de desenvolver armas nucleares do que ter que bombardear a República Islâmica.