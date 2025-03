Sustentabilidade: tendência ficou mais lenta, mas não há reversão. Ao menos por enquanto

As recentes propostas da Comissão Europeia para flexibilizar as regras de sustentabilidade corporativa refletem uma crescente onda de politização indevida de políticas ambientais, sociais e de governança (ESG). No dia 26 de fevereiro, a Comissão Europeia apresentou um pacote de medidas denominado "Simplificação Omnibus", com o objetivo de aliviar as obrigações de relatórios de sustentabilidade e transparência nas cadeias de suprimentos. A justificativa é tornar as empresas europeias mais competitivas em relação aos mercados dos Estados Unidos e da China, reduzindo a carga burocrática e os custos associados ao cumprimento das regulamentações. Espera-se que essas medidas reduzam as exigências de relatórios em 25%, resultando em uma economia de 40 bilhões de euros para as empresas europeias.

Desaceleração sem reversão

Embora essas iniciativas indiquem uma tentativa de reduzir o ritmo das transformações sustentáveis, elas ainda não representam um retrocesso ou uma mudança de direção na tendência global em prol da sustentabilidade. No entanto, essa desaceleração já é suficiente para gerar impactos sociais e ambientais significativos, especialmente em um contexto onde crises sistêmicas exigem ações rápidas e eficazes.

Afrouxar as regulamentações pode minar a responsabilidade corporativa e os avanços em sustentabilidade conquistados nos últimos anos. Organizações ambientais e alguns investidores alertam que tais mudanças podem criar insegurança regulatória e desconfiança no mercado global, levando investidores e consumidores a optarem por parceiros de países com políticas anticorrupção e ambientais mais rigorosas.

Empresas mantêm compromisso

Apesar dessas pressões, a direção global em favor da sustentabilidade permanece. Empresas e investidores continuam reconhecendo a importância das práticas ESG, não apenas por questões éticas, mas também pela percepção de que a sustentabilidade está intrinsecamente ligada à resiliência e ao sucesso econômico a longo prazo. No entanto, a desaceleração na implementação dessas políticas pode agravar crises sociais e ambientais já em curso, como as mudanças climáticas e a desigualdade social, que demandam respostas rápidas e transformadoras.

O futuro da sustentabilidade

Em resumo, embora a onda política contrária à sustentabilidade tenha conseguido reduzir o ritmo de implementação de políticas e práticas ESG, ela ainda não reverteu a tendência global em direção a um desenvolvimento mais sustentável. Contudo, essa lentidão já é suficiente para causar impactos negativos significativos, ressaltando a urgência de ações mais decisivas e aceleradas para enfrentar os desafios sistêmicos contemporâneos.

*Danilo Maeda é diretor geral da Beon, consultoria de ESG da FSB Holding.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube