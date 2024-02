Bradesco Seguros anuncia mais de 150 vagas para o Programa de Estágio 2024; veja como participar

O Grupo Bradesco Seguros está com inscrições abertas para a nova edição do seu Programa de Estágio. As oportunidades neste ano de 2024, direcionadas a estudantes de nível superior ou tecnólogo, são para atuar em diferentes áreas como: Recursos Humanos, Financeiro, Marketing, Inovação, Comercial, Tecnologia, Administrativa, Jurídico, Atuarial, Projetos, Operações, entre outras.

As vagas disponíveis são para as unidades de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia e Rio de Janeiro.

O processo seletivo abrange testes online, avaliações e dinâmicas de grupo, entre fevereiro e abril e as admissões estão previstas para acontecer a partir de maio.

Quais são os requisitos?

Estudantes de nível superior, cursando a partir do 2º semestre (bacharelado, licenciatura), ou estudantes em nível de tecnólogo, cursando a partir do 1º semestre;

Disponibilidade para uma jornada de estágio de 20, 25 ou 30 horas semanais e, preferencialmente, com possibilidade de realizar 2 anos de estágio;

Disponibilidade para trabalhar no modelo híbrido (3x por semana presencialmente no escritório e 2 x por semana em home office).

Quais são os benefícios?

Seguro contra acidentes pessoais

Bolsa auxílio

Auxílio transporte

Programa Viva Bem

Cesta de serviços bancários

Cursos para apoiar o desenvolvimento pessoal e o profissional

Day off no dia ou no mês do aniversário

Oportunidade de participação em Programas de Voluntariado Bradesco

Incentivo à realização de cursos universitários e de idiomas com escolas parceiras

Acesso ao clube recreativo localizado em SP e RJ

Como se inscrever?

Para participar do processo seletivo, se inscreva até o dia 4 de março na página do Programa de Estágio Bradesco Seguros 2024.