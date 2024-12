Após campanha polêmica de rebranding, Jaguar revela carro de ar futurista

MIAMI. Depois de uma campanha de rebranding que gerou muita polêmica, a Jaguar enfim revelou seu primeiro carro dessa nova fase. O lançamento aconteceu ontem, segunda-feira 2 de dezembro, durante a Miami Art Week, evento de arte, design e inovação que acontece na ensolarada cidade da Flórida.

A apresentação do Type 00, esse é o nome do novo carro da marca, aconteceu em um espaço aberto de eventos de 3.000 metros quadrados chamado, coincidentemente, Jungle Plaza. Uma curiosidade para os brasileiros é que a Jungle Plaza tem um enorme mural da artista mineira Criola.

Lá, na Praça da Selva, na tradução literal, o antigo Jaguar foi sepultado. Dos restos do carro esportivo britânico, ícone dos anos 1960 e destaque na série Mad Men, saiu um veículo de ares futuristas, de linhas limpas, que não se parece com nada. Ou talvez com um Tesla.

1 /20 (KUDOKE - 3 Salmon)

2 /20 (Otsuka Lotec - No.6)

3 /20 (Chopard - L.U.C Qualité Fleurier)

4 /20 (Berneron - Mirage Sienna)

5 /20 (Rémy Cools - Tourbillon Atelier)

6 /20 (Bernhard Lederer - 3 Times Certified Observatory Chronometer)

7 /20 (H. Moser & Cie - Streamliner Small Seconds Blue Enamel)

8 /20 (IWC Schaffhausen - Portugieser Eternal Calendar)

9 /20 (Van Cleef & Arpels - Lady Jour Nuit)

10 /20 (Van Cleef & Arpels - Lady Arpels Brise d'Été)

11 /20 (Voutilainen - KV20i Reversed)

12 /20 (De Bethune - DB Kind Of Grande Complication)

13 /20 (Piaget Polo 79)

14 /20 (Daniel Roth - Tourbillon Souscription)

15 /20 (Laurent Ferrier - Classic Moon Silver)

16 /20 (Bovet 1822 - Récital 28 Prowess 1)

17 /20 (Massena Lab - Chronograph Monopoussoir Sylvain Pinaud x Massena Lab)

18 /20 (MING - 37.09 Bluefin)

19 /20 (Chopard - Laguna High-Jewellery Secret Watch)

20/20 (Van Cleef & Arpels - Lady Arpels Jour Enchanté)

Cores inspiradas em Miami e em Londres

Copy Nothing é o lema do fundador da empresa, sir Williams Lyons. A frase veio estampada no aviso de lançamento do Type 00 que os convidados receberam. O tom rosa do convite é o mesmo de uma das duas cores do novo modelo, o Miami Pink, homenagem à arquitetura art deco tão característica da cidade.

A outra cor se chama London Blue, inspirado, segundo a empresa, no tom dos tradicionais carros da década de 1960. Essa referência, no entanto, ficou distante. Assim como o desenho de um encorpado felino saltando que dá nome à marca, substituído por um jaguar mais discreto e por um logo minimalista.

Recentemente a marca já havia se reposicionado, trocando o design mais esportivo característico por modelos mais genéricos. O resultado foi uma queda nas vendas de 65% entre 2018 e 2023. A Jaguar pertence desde 2008 à Tata Motors, terceira maior montadora indiana.

Novo carro será um Gran Turismo

O Type 00 é um carro conceito, que aponta o futuro da marca, voltada agora para a eletrificação. Segundo a empresa, a transformação da Jaguar continuará com a revelação de seu primeiro carro de produção reinventado, um Gran Turismo elétrico de quatro portas, que será apresentado no final de 2025 e produzido no Reino Unido.

O novo modelo utilizará a Arquitetura Elétrica Jaguar (JEA) e terá como meta uma autonomia de até 770 quilômetros, além de oferecer 321 quilômetros de recarga em 15 minutos.

“A magia da Jaguar é algo próximo ao meu coração, uma marca de luxo britânica original, incomparável em sua herança, arte e magnetismo emocional”, disse em comunicado o CEO Adrian Mardell. “Estamos resgatando essa essência da Jaguar e recriando o mesmo fascínio que cercou modelos icônicos como o E-type. Nossa jornada já começou, guiada pelo ethos original de ‘Copy Nothing’. E os resultados serão espetaculares.”