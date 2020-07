Boleto pago e recarga de celular: Elma Chips e PicyPay se unem em promoção

A Elma Chips, marca de salgadinhos da PepsiCo, vai distribuir diariamente creditos de 20, 50 ou 100 reais até 15 de setembro na promoção “Elma Chips numa mão, grana na outra”.

Os valores podem ser utilizados por meio da plataforma PicPay para pagamento de contas e boletos, recarga de celular, recarga do cartão de transporte, ou ainda para compras no aplicativo. Ao todo serão 2 milhões de reais em prêmios instantâneos.

Ao adquirir qualquer produto participante da promoção (Sensações, Fandangos, Lay’s, Doritos, Ruffles,Cheetos, Cebolitos, Baconzitos, Pingo D’ouro e Skitsy), é preciso cadastrar o código promocional da embalagem no site ou no whatsapp indicado. Caso o ganhador não tenha conta no app PicPay, ele será convidado a criar um cadastro para utilizar o benefício.

Segundo a empresa, os ganhadores acessam o valor em até 48 horas após criação do cadastro na plataforma. “Neste período de distanciamento, em que muitos passam mais tempo em casa, queremos ajudar os consumidores de maneira fácil e divertida”, diz Camila Pagamisse, diretora de marketing da PepsiCo.

A promoção foi criada pela agência Aktuellmix, responsável também por desenvolver a mecânica de premiação.

Desde o início da pandemia o PicPay conquistou 8 milhões do 24 milhões de usuários atuais e bateu a meta do ano em captação.