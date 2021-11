Black Fralda: descontos de até 70% em fraldas e mais produtos

Na semana da Black Friday, acontece a maior liquidação de fraldas e outros produtos para bebês do Brasil: a Black Fralda.

Do dia 22 ao dia 28 de novembro, a 11ª edição do evento reúne marcas de setor infantil e oferece descontos de até 70% em fraldas descartáveis, lenços umedecidos, pomadas para assadura, complementos lácteos, produtos de higiene e outros artigos.

Segundo Francisco Cantão, sócio-diretor da Proxy Media, empresa de marketing digital e organizadora da Black Fralda, a última edição dessa campanha em 2021 quer atingir o público que está atento às promoções de Black Friday.

Nas últimas 10 edições, a Black Fralda teve participação de 50 marcas, 2 milhões de clientes e 50 mil pedidos efetuados online.

Quem participa da Black Fralda

E nesta edição totalmente online, participarão marcas como BABYSEC, Bigfral, Cremer, Droga Raia, Drogasil, Huggies, Magazine Luiza, MAM, Pom Pom, Turma da Mônica, entre outras.

“Estamos no quarto ano de campanha e, em cada edição, notamos uma maior aderência do público. Neste ano, esperamos ainda mais aceitação, e vantagens mais atrativas das lojas participantes”, afirma Cantão.

Com foco no comportamento de consumo mais voltado ao comércio eletrônico, a campanha lançou uma extensão para o Google Chrome e um aplicativo para Android que ajuda a monitorar preços de produtos no mês.

Além disso, como em outras edições, parte do lucro da campanha será revertido em doação para o hospital do GRAACC.