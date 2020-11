Black Friday do Magalu tem descontos e mega show na Globo

O Magazine Luiza fará, na quinta-feira, 26 de novembro, véspera de Black Friday, a segunda edição do show ao nomeado Black das Blacks. A ação terá apresentação de Taís Araújo e Luciano Huck, e reunirá alguns dos principais nomes do entretenimento, entre eles, Anitta, a dupla Zé Neto e Cristiano, Dilsinho, os Barões da Pisadinha, além do apoio de influenciadores para ampliar as principais mensagens da marca. O show terá transmissão do Multishow, Globoplay e todas as plataformas do Grupo Globo diretamente dos Estúdios Globo.

O show da Black das Blacks reforça o modelo de entretenimento e vendas, aposta do Magalu. Este tipo de ação é marca das datas de venda chinesas, como o Dia dos Solteiros. Durante a ação, o Magalu vai buscar a integração de seus canais de venda, chamando o cliente para o site e app da companhia. Além de todo o conteúdo musical, a Black das Blacks trará mais de 40 ofertas exclusivas divulgadas em tempo real, que estarão à disposição do cliente no superaplicativo do Magalu.

“São muitos os resultados que um show desses acaba nos oferecendo. A primeira é o reconhecimento de marca. No ano passado, ficamos no trending topics do Twitter por bastante tempo – no nacional e no mundial. Além disso, a experiência em segunda tela levou muita gente para nosso aplicativo. E, claro, temos também o resultado de vendas”, diz Ana Paula Rodrigues, diretora de marketing do Magazine Luiza.

Sob liderança artística de Boninho, a atração terá duas horas de entretenimento ao vivo, misturando música, humor e vendas. O show foi desenvolvido parceria com a agência Ogilvy Brasil. “Sem dúvidas é a maior Black Friday da história do Magalu, e este ano, além de muitas ofertas, queremos oferecer uma experiência de marca grandiosa para nossos consumidores através do entretenimento”, afirma Rodrigues.

Outra atração será a Lu, digital influencer do Magalu, ao vivo no palco. A personagem aparecerá em 3D ao lado de Taís Araújo e Luciano Huck, logo na abertura e no encerramento do show. Lu também entrará ao longo da programação no telão fazendo comentários sobre o evento nas redes sociais e oferecendo um tutorial para a audiência sobre como baixar e utilizar o SuperApp Magalu.

Segundo a executiva do Magalu, a transmissão ocorrerá de forma segura. “O evento está em planejamento desde agosto, claro, sempre pensando em como nos adaptar à nova realidade imposta pela pandemia. O show será realizado no novo estúdio da Globo, o MG4, que oferece infraestrutura para uma transmissão segura e de grande impacto”, diz.