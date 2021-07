Black Fralda oferece fraldas com até 70% de desconto e ajuda o GRAAC

A Black Fralda chega na décima edição com descontos de até 70% em lenços umedecidos, pomadas para assadura, complementos lácteos, itens de banho e fraldas descartáveis.

Com a presença das empresas e marcas Magazine Luiza, Huggies, Droga Raia, Drogasil, Sustagen, Turma da Mônica, PomPom, Bigfral, Cremer, Pague Menos, Enfagrow e MAM, a liquidação, que pertence a Proxy Media, empresa de marketing digital.

“Os resultados das edições anteriores mostram o quanto a campanha é bem aceita pelo público. Nossa principal expectativa para essa edição é manter a qualidade das vantagens oferecidas, fazendo com que a campanha ganhe cada vez mais força no mercado”, afirma Francisco Cantão, sócio-diretor da Proxy Media.

A promoção, que tradicionalmente acontece no ambiente digital, esse ano, conta ainda com a extensão específica para o navegador Google Chrome, que ajudará o cliente a comparar preços antes de efetuar a compra. "O consumo digital cresce a cada ano, possibilitando maior conforto e melhores condições de preços e pagamentos. Com esse recurso é possível comparar os preços”, diz Cantão.

A campanha também mescla consumo e responsabilidade social, doando parte do lucro com as vendas para o Hospital do GRAAC, especializado no tratamento de tumores infantis.

A Black Fralda terá início na próxima segunda-feira, 12, e segue até dia 18. As ofertas podem ser conferidas no site www.blackfralda.com.br

