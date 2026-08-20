Na reta final do Enem, Google aposta em simulados por IA para ajudar candidatos

Faltando poucos meses para as provas de 2026, o Google anunciou nesta quinta-feira (20) uma ferramenta gratuita de simulados interativos para o Enem, incorporada diretamente ao aplicativo do Gemini e ao Modo IA da Busca.

A novidade foi desenvolvida em parceria com a edtech brasileira Akira Enem e já está disponível para estudantes de todo o país. Em 2025, quase 5 milhões de candidatos fizeram a prova, e a expectativa é que a ferramenta ajude a democratizar o acesso à preparação na reta final.

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Como funcionam os simulados do Gemini

Os estudantes podem gerar testes práticos focados nas questões de múltipla escolha, com a opção de fazer um simulado completo ou treinar por área de conhecimento específica, como linguagens, matemática ou ciências humanas. Tudo acontece dentro do próprio aplicativo do Gemini, sem necessidade de baixar outro app ou acessar uma plataforma separada.

O diferencial da ferramenta está no acompanhamento que vem depois do teste. Em vez de apenas mostrar o gabarito, o Gemini funciona como uma espécie de tutor, explicando o raciocínio por trás de cada questão e ajudando o estudante a entender onde errou.

Diagnóstico automático e plano de estudos personalizado

Ao final de cada simulado, o estudante recebe um retorno estruturado em três frentes:

Diagnóstico instantâneo de desempenho : mapeamento preciso dos pontos fortes e das lacunas de conhecimento.

Correção passo a passo : explicações didáticas para cada questão respondida incorretamente.

Plano de estudos inteligente : um roteiro personalizado, montado a partir do diagnóstico, com foco nos temas que exigem mais atenção.

"Os simulados fazem parte de uma série de soluções e atualizações do Google em suas ferramentas de IA voltadas para a educação", afirma Leandro Esposito, diretor de parcerias para Gemini e Busca na América Latina.

Para Alexandre Dubugras, CEO da Akira Enem, a parceria mostra que "tecnologia brasileira, construída com rigor e propósito, pode chegar a uma escala que transforma vidas".

Parte de um pacote maior de novidades em IA para educação

O lançamento dos simulados é apenas uma das frentes anunciadas pelo Google nesta quinta-feira. A empresa também vai oferecer um ano grátis do Google AI Plus para estudantes universitários, com acesso ao Gemini Omni, limites de uso duas vezes maiores e 400 GB de armazenamento em nuvem.

Além disso, o Google reuniu todos os recursos de aprendizado do Gemini em um hub exclusivo dentro do aplicativo, que organiza planos de estudo, flashcards e os notebooks de estudo lançados em junho.

Nas próximas semanas, esses notebooks vão ganhar suporte a gráficos e imagens, e o Gemini poderá, com autorização do usuário, agendar provas e entregas de trabalho diretamente no Google Agenda.

Para a alfabetização, o Google também firmou parceria com a MSP Estúdios para levar 30 histórias da Turma da Mônica ao Leitura Guiada, com uma assistente de IA que acompanha a leitura em voz alta e ajuda com palavras difíceis.

Como acessar os simulados dentro do Gemini

Para começar, basta digitar ou falar comandos como "gerar um simulado do Enem" ou "teste prático Enem" dentro do aplicativo do Gemini. No Modo IA da Busca, a mesma experiência aparece em formato de quiz, sem necessidade de abrir outro aplicativo.

Para quem está na reta final de preparação

Com a prova se aproximando, a combinação de simulados gratuitos, diagnóstico automático e plano de estudos personalizado pode ser um reforço importante, principalmente para candidatos sem acesso a cursinhos pagos.

Ainda assim, ferramentas de IA funcionam melhor como complemento à rotina de estudos, não como substituto de um planejamento consistente.

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