A corrida pelas duas vagas do Rio de Janeiro no Senado Federal está acirrada. De acordo com a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 14, Benedita da Silva (PT) e Carlos Jordy (PL) dividem a liderança com 15% das intenções de voto, mas a margem de erro de 2 pontos coloca outros dois candidatos na disputa.

No consolidado das duas opções de voto, Benedita e Jordy estão em empate técnico com Marcelo Crivella (Republicanos), que marca 13%, e com Pedro Paulo (PSD), com 12%.

O empate quádruplo é seguido por Carlos Portinho (PL), com 10%, e Monica Benicio (PSol), com 9%. Os candidatos Waguinho (Republicanos) e Marcos Dias (Podemos) marcam 5% e 3% respectivamente.

Helio Secco (Missão) registra 2% das intenções de voto e Ó Clemente (Democrata), 1%. Ribeiro Afonso (Democrata), Luciano Mattos (PRTB), Luiz Eugenio (PCO), Michelly Xavier (UP), Paula Falcão (PSTU) e Vinicius Benevides (UP) não pontuaram.

Ao destrinchar a disputa por ordem de escolha, no primeiro voto a petista larga na frente com 19%, contra 15% de Jordy e Crivella. Já na declaração de segundo voto, o candidato do PL assume a ponta com 16%, acompanhado por Pedro Paulo, com 14%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 9 e 12 de setembro de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2,0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo RJ-03902/2026.