Trump diz que proteção para IA é presidente ‘forte e inteligente’ e critica CEO da Anthropic

Resumo: O presidente Donald Trump elevou o tom contra Dario Amodei, CEO da Anthropic, após o executivo defender que empresas reduzam o ritmo de desenvolvimento dos modelos mais avançados de inteligência artificial. O confronto expõe a crescente divisão entre a estratégia de aceleração da IA defendida pelo governo americano e os alertas de parte do setor sobre os riscos da tecnologia.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou Dario Amodei, CEO da Anthropic, após o executivo defender uma desaceleração no desenvolvimento dos sistemas mais avançados de inteligência artificial (IA). O episódio amplia o confronto entre a Casa Branca e parte do setor de tecnologia sobre como equilibrar a corrida pela liderança em IA com medidas de segurança.

Em publicação feita na segunda-feira, 14, Trump classificou como uma “conspiração doente” (SICK conspiracy) a reação de eleitores contra a expansão de data centers de IA e o aumento da preocupação com os chamados modelos de fronteira (frontier models), sistemas considerados os mais avançados em capacidade e escala.

Trump afirmou que o único controle ou “guardrail”, mecanismo de proteção e restrição aplicado a sistemas de IA, necessário para a tecnologia seria um presidente “forte e inteligente” e disse que os Estados Unidos estão à frente da China na corrida pelo setor.

O posicionamento representa uma escalada em relação às declarações feitas pelo presidente durante o fim de semana, quando Trump reconheceu a necessidade de algum tipo de regulamentação para a IA. Ao mesmo tempo, ele tem rejeitado de forma recorrente alertas sobre riscos de segurança e colocado a disputa tecnológica com a China como prioridade.

Amodei havia defendido, dias antes, que as empresas de tecnologia reduzissem o ritmo de desenvolvimento dos modelos mais avançados para que o setor pudesse compreender melhor seus possíveis riscos. A posição recebeu apoio de outros executivos de destaque, como Sam Altman, da OpenAI, e Elon Musk, da SpaceXAI.

O embate coloca empresas que Trump considera estratégicas para o crescimento econômico americano em uma posição de conflito com a política de sua administração. O presidente transformou a expansão da IA em um dos pilares de sua agenda tecnológica e vem defendendo uma abordagem regulatória com poucas restrições.

A administração Trump formalizou essa orientação em uma ordem executiva assinada no início de junho, que estabeleceu uma política amplamente favorável à adoção e ao desenvolvimento de inteligência artificial nos Estados Unidos.

Confronto entre Trump e Anthropic

O atrito entre o governo e a Anthropic não é novo. Nos últimos meses, Trump e integrantes de sua administração entraram em choque com Amodei depois que a empresa passou a exigir restrições para o uso militar de seus sistemas de IA.

Em resposta, o Departamento de Defesa classificou a Anthropic como um risco para a cadeia de suprimentos, medida que elevou a disputa de uma discussão sobre segurança tecnológica para uma questão com implicações comerciais e estratégicas.

O conflito também evidencia uma divisão dentro do próprio setor de IA. Enquanto a Casa Branca prioriza velocidade, escala e vantagem competitiva diante da China, executivos de algumas das maiores empresas do segmento passaram a defender maior cautela no desenvolvimento dos modelos mais poderosos.

A disputa ocorre em um momento em que os data centers, instalações responsáveis pelo processamento de grandes volumes de dados, se tornaram alvo de resistência política e local devido ao consumo de energia e à infraestrutura necessária para sustentar a expansão da IA.

A posição de Trump, portanto, vai além de uma divergência pessoal com Amodei: ela expõe o choque entre duas prioridades que passaram a disputar espaço na política americana de IA, acelerar a tecnologia para preservar a liderança dos EUA ou ampliar as salvaguardas antes que modelos mais avançados sejam colocados em circulação.