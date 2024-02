Carnaval para além da folia: 5 hotéis para aproveitar o feriado

Para aqueles que buscam uma experiência tranquila durante o Carnaval, o período oferece uma oportunidade ideal para desfrutar diversas regiões do Brasil.

Confira cinco hotéis sugestões para aproveitar o feriado com tranquilidade.

Palácio Tangará

Palácio Tangará.

Longe do clima de Carnaval e perfeito para quem quer fugir da folia, o luxuoso Palácio Tangará, hotel conhecido por ser um refúgio cercado de natureza no coração de São Paulo, preparou um pacote com programação especial para toda família durante o feriado.

As atividades acontecem de 10 a 14 de fevereiro e contam com performances de jazz ao vivo, refinados churrascos na piscina e recreação infantil com área gamer, até às 18h. A oportunidade ainda é perfeita para aproveitar a área de lazer do espaço, que é composta por academia, o primeiro SPA Lancôme Absolue da América Latina, piscina semiolímpica interna e externa, e muito mais.

O pacote para duas pessoas com três noites de hospedagem está disponível a partir de R$ 10.995 e pode ser dividido em até seis vezes sem juros. Para mais informações e reservas, basta acessar o site.

JW Marriott São Paulo

Bar Caju localizado no lobby do hotel JW Marriott.

Seguindo o conceito wellness da marca, o JW Marriott Hotel São Paulo, primeiro empreendimento de luxo da Marriott International na capital paulista, traz especialmente para o Carnaval o “Pacote Detox”, idealizado para quem busca relaxar durante o feriado prolongado, oferecendo experiências singulares que garantem momentos de relaxamento e autocuidado.

Projetado para aqueles que preferem aproveitar o pouco movimento da cidade para se reconectar e desintoxicar, o pacote inclui hospedagem em apartamento Deluxe, Premium ou Suíte Executive, estacionamento para um veículo, early check in e late checkout, além de drenagem corporal de 90 minutos no SPA by JW, uma massagem curativa que combina manobras de drenagem linfática e óleos essenciais que prometem reativar os sentidos. Os hóspedes ainda poderão desfrutar de um dia todo de dieta líquida, com opções de sucos e sopas da Detox Market, com foco em auxiliar na limpeza do organismo.

A novidade pode ser adquirida para uma ou duas pessoas, com valores a partir de R$ R$ 1.986 e R$ 2.625, respectivamente. A reserva pode ser realizada de 9 a 13 de fevereiro pelo site do JW Marriott Hotel São Paulo, com no mínimo 24h de antecedência.

Renaissance São Paulo Hotel

The Spa at Renaissance - Renaissance São Paulo Hotel.

Para aqueles que buscam um mix entre a folia do Carnaval e momentos de descanso, o Renaissance São Paulo Hotel é o lugar ideal, já que possui localização privilegiada e todo o conforto e estrutura para quem busca um momento de maior tranquilidade. Além de estar situado no charmoso bairro dos Jardins, próximo a principal avenida da cidade, a Avenida Paulista, e rodeado de diversas lojas, cafés e restaurantes, o Renaissance também oferece aos seus clientes um ótimo serviço de SPA, uma piscina para aproveitar o sol, um bar com uma mixologia de excelência e o restaurante Terraço Jardins, conhecido pela sua cozinha caiçara e caipira rica em sabores marcantes.

Os interessados em se hospedar no hotel e desfrutar desse momento de tranquilidade ou de festas, é possível encontrar um pacote especial de para o Carnaval. O Renaissance São Paulo está oferecendo 20% de desconto na diária com hospedagem para uma ou duas pessoas em apartamento Deluxe ou Club Room, e café da manhã no restaurante Terraço Jardins ou no exclusivo Club Lounge. As reservas podem ser feitas pelo link especial.

Beach Park

Quarto do Ohana Beach Park Resort

Para quem deseja se reunir com a família ou amigos, o Beach Park é um dos destinos mais completos para a temporada de Carnaval 2024. Com opções de entretenimento para atender todas as idades, o complexo oferece pacotes de hospedagem pacotes de hospedagens nos quatro resorts do destino para o período de 09/02 a 14/02 (cinco diárias), com destaque para o pacote para 3 pessoas no Oceani Beach Park Resort, com café da manhã e jantar inclusos, com diárias a partir de R$ 748.

Além disso, o resort oferece uma ampla programação para o público aproveitar o feriadão, como por exemplo uma oficina de drinks com direito a degustação para os adultos e, para os pequenos, oficinas para a confecção de máscaras, recreação durante todo o dia, jogos, esportes e muito mais. Já na Vila Azul do Mar, será possível encontrar bandas que se apresentam durante todos os dias do feriado, elevando a energia do local com muito samba, axé e bateria de escola de samba, espetáculos de circo, pintura facial, o trio aquarelinha fazendo a animação do bloquinho infantil, entre outras coisas.

As reservas podem ser feitas no site ou através da Central de Vendas no (85) 4012-3030. Para aqueles que querem garantir seu ingresso para o parque aquático, a compra pode ser feita através do http://www.beachpark.com.br.

Fasano Trancoso

Localizado na Praia de Itapororoca, o Fasano Trancoso conta com 40 bangalôs distribuídos por um terreno de 300 hectares (dos quais 100 são área de preservação ambiental), em meio a um reservado cenário de mata nativa, céu azul e águas quentes e quase sempre calmas. O hotel foi concebido respeitando a essência da comunidade onde está inserido, com projeto de Isay Weinfeld, que estabeleceu um diálogo harmônico com a natureza.

Divididos em cinco categorias, os bangalôs variam de 60 metros quadrados a 206 metros quadrados, incluindo opções com sala de estar e dois quartos. Grande parte das unidades contam ainda com terraço privativo no piso superior, com espreguiçadeiras e chuveiro.

Na área de uso comum, um deck de 500 metros de extensão ao longo de toda a frente da propriedade não só garante uma vista única para o mar da Bahia como abriga duas piscinas (adulto e infantil). Um sofisticado spa, com sauna, piscina wellness e fitness center, oferece um variado menu de terapias.

Outro ponto alto do hotel é oferecer uma série de atividades ao ar livre que permitem ao hóspede explorar todos os ângulos da Praia de Itapororoca, seja em um passeio de bicicleta pela areia com as chamadas fatbikes, flutuando no mar sobre um stand up paddle ou remando em uma canoa havaiana, além de outras modalidades como tênis e beach tennis.

Para o período do Carnaval, há programas especiais de hospedagem para estadas de cinco noites.

Estrada de Itaquena, 3.925 – Trancoso, Bahia. Telefone: 73 3018-2929. http://www.fasano.com.br Email: reserva.trancoso@fasano.com.br