As 4 collabs mais legais da semana para conferir

As collabs vivem um novo capítulo no mercado brasileiro: cada vez mais, marcas de segmentos diferentes encontram na combinação de universos uma maneira de surpreender consumidores e criar produtos que dificilmente chegariam às prateleiras de forma isolada.

De tênis inspirados em refrigerantes a personagens que viram colecionáveis, as parcerias destacadas pela EXAME nessa semana reforçam que muitas estratégias focam em transformar produtos cotidianos em objetos de desejo.

Confira.

Guaraná Antarctica + Olympikus

As duas marcas lançam uma edição limitada do Corre 5, tênis que lidera o uso entre corredores brasileiros no Strava. Batizado de Corre 5 Guaraná, o modelo de R$ 599,99 traz referências ao fruto amazônico, com cores e detalhes inspirados na origem da bebida. Lançada na quinta-feira, 5, a parceria também inclui uma edição especial de meias e ações de distribuição do refrigerante em voos da Azul. A proposta é destacar o lançamento nacional de Guaraná Antarctica Zero com Fibras.

Collab Guaraná Antarctica e Olympikus (Buena Onda)

Anitta + Avon

A Avon será patrocinadora oficial dos Ensaios e do Bloco da Anitta no Carnaval de 2027. Com o tema “É Festa no Brasil!”, a parceria levará a marca às apresentações da cantora em cidades como Belém, Recife, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Rio de Janeiro. A iniciativa conecta maquiagem e entretenimento para divulgar as linhas de alta performance da Avon, com foco em resistência e durabilidade. Segundo a marca, a collab também faz parte da estratégia de ampliar sua presença em grandes territórios culturais e gerar conteúdo digital a partir de experiências com o público.

Com o tema “É Festa no Brasil!”, parceria entre Anitta e Avon tem foco no Carnaval 2027 (Divulgação)

Melissa + Turma do Caramelo + Pedigree

Em uma collab tripla, Melissa, Turma do Caramelo BR e Pedigree se uniram para lançar uma coleção de miniaturas inspiradas em cães vira-latas. Disponíveis em formato blind box, os cinco personagens — Caramelo, Fumacinha, Raposinha, Fiapa de Manga e Pretinha — vestem looks da Melissa e custam R$ 99,90 cada. A coleção terá 40 mil unidades. Na parceria, 2% das vendas serão destinados ao Instituto Ampara Animal, enquanto parte dos royalties arrecadados será revertida a ONGs parceiras do programa Pedigree Adotar é Tudo de Bom.

União entre Melissa, Turma do Caramelo BR e Pedigree tem foco na causa animal (Divulgação)

Carmed + Fanta

A Carmed lança uma coleção em parceria com a Fanta, inspirada nos sabores dos refrigerantes da marca. São cinco versões de hidratantes labiais: Uva e Laranja, além de três opções surpresa, Maracujá, Guaraná e Caju, comercializadas em embalagens no formato blind box. Os produtos fazem parte da parceria entre a Carmed e a The Coca-Cola Company, iniciada em 2023, que já rendeu collabs com Coca-Cola e Sprite.