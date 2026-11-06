As 4 collabs mais legais da semana para conferir

Corre 5 Guaraná: edição limitada da parceria entre Guaraná Antarctica e Olympikus chega ao mercado por R$ 599,99 (Buena Onda)
Repórter de Marketing
Publicado em 6 de novembro de 2026 às 18h29.
As collabs vivem um novo capítulo no mercado brasileiro: cada vez mais, marcas de segmentos diferentes encontram na combinação de universos uma maneira de surpreender consumidores e criar produtos que dificilmente chegariam às prateleiras de forma isolada.
De tênis inspirados em refrigerantes a personagens que viram colecionáveis, as parcerias destacadas pela EXAME nessa semana reforçam que muitas estratégias focam em transformar produtos cotidianos em objetos de desejo.
Confira.
As duas marcas lançam uma edição limitada do Corre 5, tênis que lidera o uso entre corredores brasileiros no Strava. Batizado de Corre 5 Guaraná, o modelo de R$ 599,99 traz referências ao fruto amazônico, com cores e detalhes inspirados na origem da bebida. Lançada na quinta-feira, 5, a parceria também inclui uma edição especial de meias e ações de distribuição do refrigerante em voos da Azul. A proposta é destacar o lançamento nacional de Guaraná Antarctica Zero com Fibras.
A Avon será patrocinadora oficial dos Ensaios e do Bloco da Anitta no Carnaval de 2027. Com o tema “É Festa no Brasil!”, a parceria levará a marca às apresentações da cantora em cidades como Belém, Recife, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Rio de Janeiro. A iniciativa conecta maquiagem e entretenimento para divulgar as linhas de alta performance da Avon, com foco em resistência e durabilidade. Segundo a marca, a collab também faz parte da estratégia de ampliar sua presença em grandes territórios culturais e gerar conteúdo digital a partir de experiências com o público.
Em uma collab tripla, Melissa, Turma do Caramelo BR e Pedigree se uniram para lançar uma coleção de miniaturas inspiradas em cães vira-latas. Disponíveis em formato blind box, os cinco personagens — Caramelo, Fumacinha, Raposinha, Fiapa de Manga e Pretinha — vestem looks da Melissa e custam R$ 99,90 cada. A coleção terá 40 mil unidades. Na parceria, 2% das vendas serão destinados ao Instituto Ampara Animal, enquanto parte dos royalties arrecadados será revertida a ONGs parceiras do programa Pedigree Adotar é Tudo de Bom.
A Carmed lança uma coleção em parceria com a Fanta, inspirada nos sabores dos refrigerantes da marca. São cinco versões de hidratantes labiais: Uva e Laranja, além de três opções surpresa, Maracujá, Guaraná e Caju, comercializadas em embalagens no formato blind box. Os produtos fazem parte da parceria entre a Carmed e a The Coca-Cola Company, iniciada em 2023, que já rendeu collabs com Coca-Cola e Sprite.