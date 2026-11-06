Nubank e Shopee levam Péricles a show gratuito para promover 11.11

O Nubank e a Shopee vão apostar no combo música e descontos para atrair consumidores para o 11.11, data que agora compete com a Black Friday em campanhas promocionais durante o mês de novembro. A parceria entre as empresas inclui cupons exclusivos para clientes do banco digital e um show gratuito do cantor Péricles, marcado para a terça-feira, 10, em São Paulo.

A apresentação será realizada no Expo Barra Funda, às 19h, com entrada aberta ao público. O evento também será transmitido ao vivo pelo aplicativo da Shopee, em uma iniciativa de live commerce que conecta entretenimento e compras.

Na quarta-feira, 11, clientes Nubank terão acesso a cupons de até 50% de desconto em compras na Shopee, limitados a R$ 20. Para utilizar o benefício, será necessário resgatar o cupom na plataforma e realizar o pagamento com cartão do banco.

A campanha inclui ainda uma roleta premiada, com a possibilidade de ganhar prêmios de R$ 1.000 e R$ 500, assinaturas do Shopee VIP, moedas da plataforma e cupons de frete grátis. As recompensas são adicionais aos descontos oferecidos na ação.

Experiências como benefícios

A iniciativa amplia a estratégia do Nubank de associar benefícios financeiros a experiências de consumo e entretenimento. Para a Shopee, a parceria combina a oferta de descontos com uma ação presencial e uma transmissão digital em torno de sua principal data promocional de novembro.

“Com a Shopee, unimos uma oferta exclusiva a uma iniciativa de entretenimento, reforçando nosso compromisso de criar vantagens que vão além dos serviços financeiros e fazem sentido para a vida das pessoas”, afirma Isabela Abbês, diretora de marketing do Nubank.

Segundo Felipe Piringer, diretor de marketing da Shopee, a iniciativa busca ampliar a presença da campanha para além do aplicativo.

“O 11.11 já faz parte do calendário do brasileiro e é a data dupla mais importante da Shopee. Para trazer ainda mais benefícios, unimos economia e entretenimento ao lado do Nubank e do Péricles, em uma iniciativa que reflete nosso objetivo de ir além das ações no app e criar experiências que nos aproximem do dia a dia dos consumidores”, diz.

Serviço

Data do show: 10 de novembro de 2026, às 19h

Onde: Expo Barra Funda

Endereço: Rua Tagipuru, 1001 - Barra Funda, São Paulo - SP

Como: Entrada gratuita, mediante retirada antecipada de ingressos pelo Sympla.