As 10 marcas mais influentes no Brasil

A empresa provedora de pesquisa Ipsos, acaba de revelar as marcas mais influentes do Brasil, de acordo com o anual ranking The Most Influential Brands, que avalia as marcas sobre 57 atributos agrupados em 5 dimensões: inovação, confiança, presença, responsabilidade social e engajamento.

Neste ano, a metodologia também contou com um olhar específico para pandemia da covid-19, associando a atuação das empresas. "Essas marcas vão muito além da venda de um produto ou serviço. Eles são baseados em um senso de propósito que estabelece conexões emocionais mais fortes com as pessoas. E, em 2020, elas foram ainda mais fundamentais na transformação das comunidades e da sociedade em que vivemos", diz Steve Levy, diretor de operações da Ipsos.

No Top10 Global há uma marca brasileira: O Boticário. Segundo o relatório, o reconhecimento se dá pela consistência nos negócios e faturamento da marca, mas também por outros fatores relevantes como o apoio a equidade racial e o lançamento de produtos orgânicos certificados. No Top 20 Global são seis marcas brasileiras, mas a empresa revelou apenas a listagem local.

Ranking Brasil

Google Youtube Samsung Microsoft Facebook Colgate Nestlé O Boticário Mercado Livre Mastercard

"Apesar da forte presença das marcas de tecnologia no top 10 do ranking Ipsos The Most Influential Brands no Brasil, marcas de bens de consumo também se destacam por fazer parte da vida cotidiana das pessoas - um dos aspectos importantes para se gerar influência. A presença da marca, que tem a ver com a frequência de uso, o quanto o produto é facilmente disponível, o quanto ele é conhecido, é também muito importante neste momento de confinamento, de maior convivência familiar em casa", diz da Ana Hashizume, diretora de estudos de saúde de marca na Ipsos no Brasil.

Além disso, o propósito se torna ainda mais relevante. "As marcas desempenham um papel fundamental em nossas vidas e essa influência está crescendo. Da assistência durante a covid-19 à melhoria do nosso bem-estar, as marcas estão transformando as sociedades em que vivemos. Algumas marcas usam sua influência econômica para aliviar problemas sociais e melhorar o planeta. Por meio de um propósito que enxerga a pessoa e a comunidade por trás do consumidor, elas são visionárias vão muito além da venda de um produto ou serviço. Elas estabelecem conexões emocionais fortes com as pessoas", diz Marcos Calliari, CEO da Ipsos no Brasil.

O estudo The Most Influential Brands é realizado em 14 países. No Brasil, a pesquisa entrevistou 2.000 pessoas por meio de painel online, entre os dias 06 de novembro de 05 de dezembro de 2020.