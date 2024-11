O IAB Brasil lançou nesta sexta-feira, 22, o Guia de Uso da Inteligência Artificial na Publicidade Digital, com orientações práticas para profissionais que buscam incorporar tecnologias de IA em suas campanhas publicitárias e estratégias de marketing.

Desenvolvido pelo Comitê de Inteligência Artificial da organização, que atua no desenvolvimento da publicidade digital no país, o material é fruto do trabalho de três grupos focados em Criação, Mídia e Tomada de Decisões, além de Medição e Atribuição.

O material apresenta orientações detalhadas sobre o uso de ferramentas de inteligência artificial, incluindo tutoriais práticos, prompts customizáveis e exemplos de cases de sucesso. Além disso, aborda como desenvolver campanhas mais personalizadas e eficientes, tomar decisões estratégicas com maior precisão e realizar análises de desempenho utilizando tecnologias de IA.

O guia também reúne entrevistas com líderes do setor que aplicam IA em suas rotinas, ampliando a compreensão sobre os benefícios da tecnologia para o mercado publicitário. Para facilitar o entendimento, a publicação traz um glossário completo sobre IA generativa aplicada à publicidade e ao marketing digital.

“O lançamento do guia reafirma o compromisso do IAB Brasil com o desenvolvimento do setor em todos os temas que tocam a publicidade digital. A IA, sem dúvida, é um deles. Este material é uma entrega relevante para ajudar os profissionais a compreenderem melhor o papel da IA na publicidade”, diz Denise Porto Hruby, CEO do IAB Brasil.

A publicação é voltada para todos os profissionais de publicidade e marketing interessados em inovação e eficiência. O guia está disponível para consulta online no site do IAB Brasil.