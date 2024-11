97% das empresas com receita de US$ 1 bi já sofreram violação por IA generativa, aponta instituto

92% das empresas com receita de US$ 1 bilhão ao ano já sofreram violação e têm problemas com sua segurança cibernética quando o assunto é inteligência artificial.

O número, de maio deste ano, representa um aumento em 51% se comparado aos dados de 2021. 88% das empresas brasileiras se encontram na mesma situação.

Os dados são da CRI (Capgemini Research Institute), que realizou uma pesquisa com 1000 organizações que consideraram a IA para a segurança cibernética ou que já a utilizam. A pesquisa abrange 12 setores da economia e 13 países.

Mais da metade das organizações reportou perdas diretas e indiretas estimadas em mais de US$ 50 milhões nos últimos três anos.

Os incidentes de serviços em nuvem registaram o maior aumento de incidentes relatados em todos os setores, com as percentagens mais elevadas no setor aeroespacial e de defesa (95%), seguidos por varejo e produtos de consumo (ambos 92%).

Confira as demais informações reveladas para entender como a IA está em pauta na segurança de dados.

Escalada de ameaças originadas por IA e IA Generativa:

97% das organizações pesquisadas relataram violações relacionadas à Gen AI no ano passado.

45% das empresas registraram ataques “deepfake” nos últimos 2 anos– Brasil 52%.

67% das empresas reportaram preocupação com vazamentos, roubo de propriedade intelectual no processo de elaboração dos modelos de IA – Brasil 73%.

Integração da IA e da Gen AI na segurança cibernética e seus benefícios:

Os dados da pesquisa revelam que as organizações dependem cada vez mais da IA para fortalecer as suas medidas de segurança.

64% acreditam que a IA é essencial para uma resposta eficaz às ameaças

A liderança de mais de metade das organizações acredita que a Gen AI pode avançar nas suas estratégias de segurança.

Mais da metade (58%) das organizações afirmam que a Gen AI capacitará os analistas de segurança cibernética a se concentrarem na estratégia de combate a ameaças complexas

Reforço e melhoramento das defesas cibernéticas com IA e Gen AI:

De acordo com a pesquisa, cerca de 20% das organizações escalaram as suas implementações para as suas operações de segurança cibernética.

Pelo menos duas em cada cinco organizações estão atualmente testando a Gen AI para segurança.

63% confirmaram a dificuldade em integrar a Gen AI nas suas soluções de segurança existentes devido às limitações de talentos.

Consequentemente, pouco mais de metade (51%) das organizações investem hoje em programas abrangentes de formação em segurança cibernética em IA.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube