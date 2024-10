Amazon lidera investimentos em retail media, com 81% de preferência entre grandes marcas

A Amazon segue como a principal plataforma de e-commerce para ações de retail media, segundo o estudo Retail Media Insights 2024, realizado pela Newtail em parceria com a ComScore e a Enext.

A pesquisa sugere que o Brasil está se consolidando como um dos mercados mais promissores para retail media. O segmento tem se mostrado relevante para marcas que querem impactar consumidores com anúncios segmentados, tanto online quanto em lojas físicas.

Segundo o levantamento, 81% das grandes marcas optam pela Amazon em suas campanhas, seguida pelo Mercado Livre (62%). Magalu, Panvel e RaiaDrogasil aparecem com 29%. Na sequência, Pague Menos, GPA e Casas Bahia.

Em sua segunda edição, o estudo revela ainda que 62% das grandes empresas investiram até R$ 10 milhões em retail media nos últimos doze meses. Hoje, o formato é utilizado por 64% das marcas brasileiras, sendo que 5% dedicam 51% ou mais do orçamento de marketing para a modalidade.

Entre os anunciantes que já adotam a estratégia, 67% aumentaram ou dobraram seus investimentos no último ano. O estudo também destaca que 20% dos entrevistados direcionaram mais de R$ 5 milhões para retail media, enquanto 10% investiram mais de R$ 25 milhões.

“O Brasil está na vanguarda desse crescimento, com grandes marcas apostando cada vez mais nessa estratégia. Trata-se de um canal poderoso para segmentação e mensuração de resultados, essenciais em um ambiente de compra cada vez mais competitivo”, diz Gabriel Monteiro, CEO da Newtail.

Plataformas mais utilizadas para campanhas

Entre as redes sociais mais utilizadas pelos varejistas para criar anúncios, Instagram e Facebook se destacam. Os formatos preferidos são produtos patrocinados, banners e sponsored brands (uma combinação de produtos patrocinados e banners), com os produtos patrocinados sendo os mais rentáveis.

O relatório da Newtail indica que a maioria dos anunciantes (86%) considera a segmentação de público o principal benefício da estratégia, enquanto 76% destacam a mensuração precisa dos resultados como um diferencial competitivo.

Quanto aos desafios, o gerenciamento de várias plataformas de anúncios é um ponto crítico. O uso de tecnologias avançadas e a colaboração entre varejistas e marcas aparecem como fatores que devem impulsionar o sucesso do retail media nos próximos anos.

Falta de conhecimento ainda é desafio

O Retail Media Insights 2024 contou com dados de mais de 150 profissionais, oriundos de 120 empresas. A pesquisa, realizada de forma online, em julho deste ano, analisou a percepção de varejistas, anunciantes e agências.

Embora o retail media esteja evoluindo, 45% dos grandes varejistas ainda não atuam com a estratégia, o que indica que há bastante espaço para crescer.

A falta de conhecimento e o despreparo para começar é o principal motivo de algumas empresas não investirem no segmento. Porém, 74% pretendem aumentar ou dobrar o investimento no formato nos próximos 12 meses.

Por ser uma área relativamente nova, contudo, ainda há conflitos e desafios para definir de quem é a responsabilidade do orçamento. O investimento está dividido entre as áreas de E-commerce e Marketing, diferentemente de 2023. Em alguns casos, engloba E-commerce, Marketing e Trade Marketing.

A Insider Intelligence (antiga eMarketer), empresa de pesquisa de mercado, classifica o retail media como terceira onda da mídia digital, depois dos buscadores e das redes sociais. Para se ter uma ideia, nos últimos cinco anos, esse mercado saltou de US$ 1 bilhão para mais de US$ 30 bilhões.

"A expectativa é que o Brasil se consolide como um dos maiores mercados de retail media no mundo, à medida que mais marcas reconheçam os benefícios dessa estratégia", finaliza Monteiro.

Plataformas mais utilizadas para campanhas em retail media em 2024

Amazon - 81% (2024) | 83% (2023)

- 81% (2024) | 83% (2023) Mercado Livre - 62% (2024) | 60% (2023)

- 62% (2024) | 60% (2023) Magalu - 29% (2024) | 60% (2023)

- 29% (2024) | 60% (2023) Panvel - 29% (2024) | 0% (2023)

- 29% (2024) | 0% (2023) RaiaDrogasil - 29% (2024) | 20% (2023)

- 29% (2024) | 20% (2023) Pague Menos - 29% (2024) | 0% (2023)

- 29% (2024) | 0% (2023) GPA - 24% (2024) | 0% (2023)

- 24% (2024) | 0% (2023) Casas Bahia - 19% (2024) | 0% (2023)

- 19% (2024) | 0% (2023) Americanas - 14% (2024) | 53% (2023)

- 14% (2024) | 53% (2023) Grupo DPSP - 10% (2024) | 0% (2023)

- 10% (2024) | 0% (2023) Carrefour - 10% (2024) | 0% (2023)

Retail Media em números

. 42,3% é o aumento de investimento com retail media no Brasil em 2024, atingindo R$3,88 bilhões, o país com maior crescimento do canal no mundo (Fonte: eMarketer)

. R$ 2,6 bilhões foi o valor destinado à retail media no Brasil em 2023, o que representa 8% do total investido em publicidade digital no país (Fonte: IAB Brasil e Kanta)

. U$2 bilhões é a receita que retail media deve gerar na América Latina em 2024 (Fonte: eMarketer)

. U$5 bilhões é a previsão de investimento em retail media na América Latina até 2028 (Fonte: eMarketer)

. U$293 bilhões deve ser a receita vinda de retail media globalmente até 2029 (Fonte: Omdia)