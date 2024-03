Pague Menos expande atuação para mídia de varejo e lança nova área aos anunciantes

Seguindo uma tendência de mercado, a rede de farmácias Pague Menos lançou o Pague Menos Ads, iniciativa própria de retail media (mídia de varejo). A novidade foi anunciada nesta terça-feira, 6, durante evento com a presença de parceiros da indústria, agências de publicidade e líderes da empresa, na Berrini, em São Paulo.

Mais do que uma estratégia na qual as marcas utilizam espaços de publicidade dentro de ambientes de varejistas, como um ponta de gôndola ou um banner em plataforma digital, o retail media hoje permite criar campanhas para audiências super personalizadas, baseadas em compradores reais.

Para se ter uma ideia, a Insider Intelligence (antiga eMarketer), empresa de pesquisa de mercado, classifica a solução como a terceira onda da mídia digital, depois dos buscadores e das redes sociais.

Nos últimos cinco anos, esse mercado saltou de US$ 1 bilhão para mais de US$ 30 bilhões, por isso tem atraído empresas de segmentos diversos, para além das gigantes de tecnologia como a Amazon, que lidera a preferência entre as agências de marketing. Levantamento da startup Newtail, realizado em 2023, destaca ainda as plataformas GPA, Magalu, Mercado Livre, Carrefour, Americanas e Raia Drogasil.

O que é o Pague Menos Ads?

O Pague Menos Ads promete oferecer opções de compras personalizadas, adaptadas às preferências dos consumidores, especialmente no ramo de saúde, beleza e bem-estar. A iniciativa visa atender à crescente demanda por receita extra com campanhas publicitárias segmentadas mais eficientes, a partir de dados, como hábitos de compra dos clientes.

Segundo Carlos Lacerda, diretor de retail media e parcerias estratégicas da Pague Menos e Extrafarma, ao proporcionar acesso a uma experiência totalmente personalizada, é possível promover mais interação e engajamento entre os consumidores e as marcas parceiras.

Em pesquisa conduzida pelo The Path to Purchase Institute, 77% dos profissionais de marketing afirmam que os resultados obtidos com retail media atenderam ou até mesmo superaram suas expectativas, destacando a relevância desse canal de comunicação em comparação com outros meios de mídia.

"Temos uma base sólida de mais de 20 milhões de clientes ativos com os quais já mantemos relacionamento. Essa proximidade nos permite uma comunicação eficaz. Agora, ao aproximar ainda mais a indústria, oferecendo ofertas e oportunidades, fortalecemos essa conexão", destaca o executivo.

A empresa oferece uma jornada que combina campanhas online por meio do site ou aplicativo, e offline, utilizando telas e cupons. A nova área, fruto de parceria com a agência Zmes, já está em funcionamento com projetos em andamento com marcas como Unilever, P&G, Sanofi e Kenvue.

"Esse novo momento representa uma oportunidade para os nossos parceiros conquistarem o sucesso que a área de retail media pode oferecer. É uma jornada que promete impulsionar não apenas nossos resultados, mas também os de todos os envolvidos, consolidando parcerias sólidas e duradouras", diz Renato Camargo, vice-presidente de clientes da Pague Menos e Extrafarma.

