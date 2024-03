Mercado Livre promove evento sobre mídia de varejo com a presença do criador dos termos FOMO e FOMA

O Mercado Livre quer reunir marcas, agências e top sellers (vendedores da plataforma e CMOs) para uma imersão no futuro da publicidade no varejo. No próximo dia 26, a companhia realiza a primeira edição do Mercado Livre Brand Experience, às 8h30, no Teatro B32, no Itaim Bibi, zona oeste da capital paulista.

O encontro é exclusivo para convidados e, além de apresentar cases de sucesso, vai destacar a importância dos dados para as estratégias de retail media (mídia de varejo), tendo como gancho central o Mercado Ads, que conta com mais de mais de 170 mil anunciantes.

O line-up de palestrantes desta edição contará com a participação de Patrick McGinnis, escritor norte-americano e criador dos termos FOMO (fear of missing out, ou medo de perder algo, na tradução) e FOMA (fear of missing audience, ou medo de perder a audiência).

A agenda ainda será comandada por executivos do Mercado Livre, entre eles, Fernando Rubio, vice-presidente Mercado Ads LATAM; Julia Rueff, vice-presidente de marketplace do Mercado Livre; e Mario Merelles, diretor sênior Mercado Ads no Brasil.

A ideia é equipar líderes de marketing com ferramentas necessárias para impulsionar o crescimento e a inovação de seus negócios. Após as rodas de conversa, acontecerá a segunda edição de Mercado Ads Awards, que premiará os principais casos de sucesso dentro da plataforma do Mercado Livre.

Mercado Ads

A Insider Intelligence (antiga eMarketer), empresa de pesquisa de mercado, classifica o retail media como a terceira onda da mídia digital, depois dos buscadores e das redes sociais. Nos últimos cinco anos, esse mercado saltou de US$ 1 bilhão para mais de US$ 30 bilhões.

Somente em 2023, Mercado Ads veiculou 456,8 milhões de anúncios e contabilizou 1,6 bilhão de cliques. Segundo Fernando Yunes, vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre no Brasil, a solução oferece dados proprietários detalhados e uma compreensão abrangente da jornada do cliente.

“Isso nos consolida como um recurso essencial para estratégias de negócio, posicionando-nos na vanguarda de um mercado em constante expansão. Estamos entusiasmados em receber líderes do setor para uma troca valiosa e transformadora”, diz Yunes.

Levantamento da startup Newtail, realizado em 2023, indica que 79% das agências já trabalham com retail media (mídia de varejo) no país. Entre as que não atuam, 75% afirmaram que carecem de mais conhecimento. A Amazon lidera a preferência entre os entrevistados da pesquisa, seguida de GPA, Magalu, Mercado Livre, Carrefour, Americanas e Raia Drogasil.

“Em um mercado cada vez mais dinâmico, as soluções de Mercado Ads destacam-se não apenas por sua escala grandiosa, mas também pela capacidade de transformar dados em narrativas de sucesso, fortalecendo as estratégias de marketing, como veremos nos vencedores de Mercado Ads Awards”, afirma Mario Meirelles, diretor sênior de Mercado Ads no Brasil.