Exclusivo: parceria entre Gol e Granado leva brasilidade a voos internacionais

A fim de entregar experiências diferenciadas aos viajantes, a Gol Linhas Aéreas anuncia uma parceria inédita com a Granado para oferecer produtos da tradicional marca de cosméticos nos voos da classe Business Insignia. A iniciativa começa em julho, com a inauguração da rota sem escalas entre o Rio de Janeiro e Nova York, e faz parte da estratégia da companhia aérea de reforçar a experiência a bordo em suas operações intercontinentais.

“A aproximação com a Granado foi uma escolha natural, considerando que a marca combina perfeitamente com os objetivos de valorização da cultura nacional, hospitalidade e excelência, que são importantes para a Gol. Além disso, como marca que nasceu no Rio de Janeiro, a Granado também se conecta com o nosso mais novo hub internacional para voos de longo curso”, explica Mateus Pongeluppi, vice-presidente comercial da Gol.

Público busca experiências diferenciadas

A colaboração traz kits de amenidades inspirados na coleção Carioca, desenvolvidos em parceria com a Linstol, empresa especializada em produtos para a aviação. Até que os kits personalizados sejam concluídos, os passageiros da classe executiva receberão itens como loção corporal e lip balm da marca. Os lavatórios também contarão com sabonete líquido e creme para as mãos da Granado.

“A coleção Carioca foi uma escolha especialmente alinhada a esse projeto por traduzir a essência do Rio de Janeiro. Acreditamos que essa união fortalece a imagem do Brasil no exterior por meio de uma experiência exclusiva que reforça a nossa brasilidade”, reforça Sissi Freeman, diretora de marketing e vendas da Granado.

A iniciativa acompanha a nova fase da Gol, que incorporou aeronaves Airbus A330 para voos de longo curso e escolheu o Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, como principal hub para rotas internacionais para Nova York, Lisboa, Paris e Orlando.

Pongeluppi destaca que a companhia busca transformar a experiência de viagem em um diferencial competitivo, especialmente para um público mais exigente.

“A hospitalidade, assim como a sofisticação e a alta gastronomia, dão o tom a essa fase intercontinental da Gol. Isso envolve a atenção a cada detalhe da jornada dos clientes, do pré-embarque ao desembarque, passando também pelo kit de amenidades”, afirma.

Além da parceria com a Granado, a empresa anunciou uma colaboração com o chef Felipe Bronze, reconhecido com duas estrelas Michelin, para o desenvolvimento do menu servido na classe executiva. A ideia também é valorizar ingredientes brasileiros em uma proposta contemporânea.

Granado no mundo

Para a marca carioca, a presença nos voos internacionais representa uma oportunidade de ampliar sua exposição em mercados considerados estratégicos. Sissi ressalta que os novos voos da Gol coincidem com o processo de expansão internacional da Granado, que mantém operações em países como França, Portugal, Reino Unido e Estados Unidos.

“Nossa expectativa é fortalecer ainda mais a conexão emocional entre a Granado e os consumidores, além de ampliar a visibilidade internacional da marca. A parceria nos permite acompanhar passageiros em rotas estratégicas, como Nova York, Paris e Lisboa, mercados que dialogam diretamente com o processo de internacionalização da Granado”, conta.

Segundo a executiva, a companhia quer cada vez mais criar experiências fora dos pontos tradicionais de venda. Um exemplo foi a recente parceria realizada com a confeitaria Copains, em Paris, que resultou em produtos gastronômicos inspirados em fragrâncias da marca.

“Para além de ocupar espaços inusitados, buscamos estar em ambientes que façam sentido para a marca e que permitam criar conexões genuínas com as pessoas por meio do cuidado e da valorização da cultura brasileira”, afirma.

Brasilidade em alta

Tanto a Gol quanto a Granado associam a parceria à ideia de projetar uma imagem do Brasil vinculada à sofisticação e à hospitalidade. Para Sissi, os produtos inspirados na coleção Carioca transformam um item funcional em uma experiência ligada à identidade do Rio de Janeiro.

“É uma forma de mostrar que a brasilidade pode ser traduzida por meio de sofisticação, qualidade e atenção aos detalhes, atributos que fazem parte da história da Granado há mais de 150 anos”, avalia.

Os primeiros voos com os produtos da Granado terão início em 8 de julho, data marcada para a estreia da operação direta entre Rio de Janeiro e Nova York.