Adcos anuncia Maricy Gattai como diretora executiva de negócios

A Adcos anunciou a nomeação de Maricy Gattai para a diretoria executiva da companhia, cargo que reúne as áreas comercial e de marketing. O movimento reforça a estratégia de crescimento da empresa catarinense no mercado de dermocosméticos, segmento marcado pelo aumento da concorrência e pela maior exigência por diferenciação baseada em ciência, portfólio e relacionamento com o consumidor.

Com mais de duas décadas de atuação no setor de bens de consumo, a executiva construiu carreira em posições de liderança em marcas nacionais e multinacionais. É formada em Marketing e tem pós-graduação em Gestão Empresarial. Ao longo desse período, esteve à frente de projetos de expansão, reorganização de portfólio, reposicionamento de marca e transformação de canais de venda em setores maduros e altamente competitivos.

Um dos principais capítulos de sua trajetória foi a liderança da unidade de negócios da Kopenhagen, onde atuou por cerca de 10 anos. No período, conduziu um processo amplo de reestruturação da marca, que envolveu a atualização do posicionamento, a renovação do portfólio de produtos, a evolução do conceito das lojas físicas e a aceleração da presença digital. O movimento buscou preparar a empresa para novos ciclos de crescimento sem romper com sua história.

“Quando cheguei, a Kopenhagen vivia um momento de transição. O desafio era respeitar a história e, ao mesmo tempo, preparar a marca para o futuro”, diz Gattai. Segundo ela, a transformação exigiu autonomia de gestão, método e alinhamento interno. “Isso só foi possível com um time extremamente comprometido.”

O processo resultou em crescimento acima da média do setor, ampliação da presença nacional e fortalecimento da marca no mercado premium. Esse conjunto de fatores foi determinante para a aquisição do Grupo CRM, controlador da Kopenhagen, pela Nestlé. A operação é considerada a maior transação já realizada no setor de chocolates no Brasil e colocou a marca brasileira no radar global da multinacional.

À época, Gattai ocupava o cargo de diretora executiva responsável pelas áreas comercial e de marketing do grupo. “Liderar esse processo foi, acima de tudo, uma construção coletiva. Resultados dessa magnitude são sempre fruto de times preparados, engajados e alinhados a um propósito claro”, diz.

Novo ciclo na Adcos

A chegada da executiva à Adcos ocorre em um contexto de mudanças no mercado de dermocosméticos, marcado pelo aumento da concorrência, pela sofisticação do consumidor e pela integração entre ciência, inovação e comunicação de marca. Ao assumir a diretoria executiva, ela passa a liderar a estratégia de crescimento da companhia a partir da integração entre posicionamento, portfólio e canais comerciais.

“Acredito que liderança não é sobre controle, mas sobre criar condições para que as pessoas entreguem o seu melhor”, afirma a executiva. Segundo ela, a combinação entre exigência, autonomia e desenvolvimento de talentos é central para sustentar resultados no longo prazo.

A nomeação também dialoga com um movimento mais amplo do mercado brasileiro. Dados recentes indicam que mulheres ocupam entre 35% e 38% dos cargos de liderança sênior no país, percentual ainda distante da paridade, mas em trajetória de avanço. Nesse cenário, a trajetória de Maricy se destaca pelo impacto das transformações conduzidas e pela recorrência em posições estratégicas.

Para a Adcos, a expectativa é que a experiência da nova diretora contribua para acelerar a execução do plano de crescimento da empresa nos próximos ciclos. Mais do que uma mudança de cargo, o movimento reforça uma trajetória marcada por condução de processos de transformação, integração entre áreas e foco em resultados operacionais.