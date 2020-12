Abbraccio e Stella Artois lançam panetone salgado de cerveja

As marcas Abbraccio e Stella Artois se uniram novamente, depois do lançamento de dois sabores de pizzas, e anunciam agora o Panettone Salgado. A novidade leva cerveja Stella Artois na massa, combinada com parmesão e um mix de temperos exclusivos do Abbraccio.

O lançamento já disponível na rede de restaurantes tem edição por tempo limitado, ou enquanto durarem os estoques.

“Este é o segundo produto lançado em parceria entre Abbraccio e Stella Artois em 2020. Os ingredientes foram estudados para darem origem a um panettone exclusivo, moderno, de sabor marcante e que trouxesse a identidade de ambas as marcas”, afirma Andréa França, diretora de marketing do Abbraccio.

O Panettone Salgado de Cerveja de 300 gramas será vendido por R$29 e poderá ser encontrado exclusivamente nas unidades Abbraccio ou via delivery no iFood.

“Conseguimos trazer um produto diferente, que também pode ser enviado como um mimo para a família e os amigos neste fim de ano”, diz Carolina Cheng, gerente de marketing de parcerias da Cervejaria Ambev.