A ousada meta da Taco Bell: 3 mil lojas fora dos EUA até 2030 com marketing 'rebelde'

A Taco Bell deu um novo passo em sua estratégia internacional com a inauguração da primeira unidade de rua em São Paulo. O restaurante, instalado anexo a um posto Shell no bairro Cidade Jardim, recebeu investimento de R$ 1,7 milhão e traz foco em conveniência e grande fluxo de consumidores.

A abertura marca o avanço da estratégia global da marca, que pertence à Yum! Brands e opera atualmente 8,4 mil restaurantes no mundo, sendo cerca de 1.150 fora dos Estados Unidos.

A rede pretende mais do que dobrar o número de unidades internacionais até 2030, ultrapassando 3 mil restaurantes. Enre os mercados prioritários estão Reino Unido, Espanha, Austrália, China e Índia, além da entrada em novos países como França, Alemanha, África do Sul e Suécia.

Brasil: conveniência e novos momentos de consumo

Com quase dez anos de operação no país, a Taco Bell conta com mais de 30 restaurantes em funcionamento — em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás e Distrito Federal — e um drive-thru em Campinas. O novo endereço, com 100 m², adota o conceito arquitetônico mais recente da marca, que combina estilo urbano e identidade californiana.

“A Taco Bell é uma marca que respira inovação, e essa nova loja reforça nossa busca por conveniência e proximidade com os consumidores”, diz Renata Galvão, diretora-geral da Taco Bell Brasil. “Queremos estar presentes em todos os momentos do dia a dia, oferecendo refeições saborosas e práticas, em qualquer lugar.”

Durante a inauguração, realizada em 15 de outubro, os 100 primeiros clientes receberam kits exclusivos da marca, e o público pôde degustar clássicos como nachos com guacamole, nacho cheese e sour cream.

Expansão internacional com consistência de marca

À frente da estratégia global da Taco Bell está Taylor Montgomery, que assumiu o cargo de Global Chief Brand Officer em setembro, após três anos como CMO nos Estados Unidos. Em entrevista ao Ad Age, ele afirmou que o desafio será manter a consistência da marca enquanto se conecta às relevâncias culturais locais.

Internamente, a Taco Bell identifica seu público como formado por “rebeldes culturais” — consumidores que desafiam convenções e se expressam por meio de música, moda, gastronomia e tecnologia. Segundo Montgomery, o objetivo é manter esse espírito em comum, adaptando a linguagem da marca a cada mercado.

A expansão internacional também deve favorecer a troca de aprendizados e inovações entre países. “Há coisas que nosso mercado americano pode aprender com o trabalho que nossas equipes têm feito ao redor do mundo. É uma via de mão dupla em talentos e ideias, e isso vai ajudar a marca a crescer ainda mais rápido”, disse o executivo ao portal americano.

Em mercados como Índia e Reino Unido, a rede já vinha testando cardápios com foco maior em frango e proteínas alternativas, antes mesmo da introdução desses formatos nos Estados Unidos.

Estrutura global e formação de talentos

Com o crescimento em diferentes regiões, a empresa ajustou sua estrutura de marketing. Montgomery atua em conjunto com Amy Ellis Durini, CMO internacional, e Luis Restrepo, CMO dos Estados Unidos.

Segundo ele, Amy e Luis são responsáveis por impulsionar o crescimento e as vendas comparáveis em seus respectivos mercados, enquanto o papel da equipe global é pensar em horizontes de dois a três anos. Esse formato, conforme explicou, permite à empresa equilibrar o foco no curto e no longo prazo.

A marca também vem investindo na formação de uma nova geração de profissionais de marketing, com visão comercial e domínio da cultura digital. Para o executivo, construir marcas hoje é um processo mais social e experimental, que exige profissionais dispostos a arriscar e inserir a Taco Bell em novos espaços de cultura e consumo.

“À medida que escalamos a marca globalmente, os cargos de marketing se tornam mais amplos e multifuncionais. O próximo perfil de profissional precisa entender o negócio e ter uma mentalidade comercial”, afirmou ao Ad Age.

Comunicação global e papel da equipe interna

A Taco Bell vem reforçando o papel de sua equipe criativa interna, que atua em conjunto com agências parceiras como a Deutsch. Na visão da marca, essa estrutura é essencial para garantir a coerência global e manter viva a identidade da marca — próxima do que Montgomery chama de “coração da Taco Bell”.

Segundo o executivo, a equipe interna tem sido uma das principais forças criativas da empresa, ajudando a garantir que a marca “se mostre ao mundo” de forma autêntica e consistente. A ideia é que essa estrutura sustente o posicionamento voltado aos “rebeldes culturais” e traduza o espírito de conexão com a cultura jovem.

Essa abordagem tem se materializado em ações que unem entretenimento e lifestyle, como o Taco Bell Bad Birdie Invitational — torneio que combina esporte e moda casual — e o Live Más Live, evento proprietário que deve chegar à terceira edição em 2026.

O foco, segundo a marca, é fazer com que a Taco Bell atue dentro da cultura pop, por meio de eventos, colaborações e experiências, em vez de apenas comunicá-la. Segundo Montgomery, a estratégia reflete a nova dinâmica do consumo, em que experiências e produtos tangíveis têm mais peso do que a publicidade tradicional.

Novas frentes de produto

A marca também vê oportunidades de crescimento em categorias como frango crocante, burritos, bowls e bebidas. O Live Más Café, voltado a cafés e bebidas, deve ser uma das frentes de expansão em 2026.

O foco também está em elevar o padrão dos produtos, oferecendo opções que superem as expectativas do consumidor, especialmente em mercados competitivos. “Precisamos garantir que não estamos apenas oferecendo frango crocante, mas algo realmente melhor do que o que existe hoje no mercado”, disse ao Ad Age.

Para o executivo, o contexto atual favorece o crescimento da marca. “A comida mexicana está tendo seu momento no mundo. Essa é a hora da Taco Bell”, afirmou. “Nos Estados Unidos, a população está mais diversa do que nunca, e a culinária mexicana está se tornando mais global a cada dia.”