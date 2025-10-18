Com Fernanda Torres, Havaianas resgata 'Todo mundo usa' — agora com 'Todo mundo ama'

A Havaianas iniciou sua campanha de verão 2025-2026 com a atriz Fernanda Torres como protagonista. A comunicação marca também o retorno da assinatura “Todo mundo usa. Todo mundo ama.”, utilizada para reforçar o caráter popular e de amplo alcance da marca.

“O verão é o momento mais importante do ano para Havaianas. É quando conseguimos nos conectar ainda mais profundamente com a nossa essência, celebrando a leveza, a alegria e a originalidade que fazem parte do nosso DNA”, diz Juliana Soncini, diretora de marketing da Havaianas.

Os dois primeiros filmes, criados pela agência Galeria.ag, foram exibidos nesta sexta-feira, 17, no intervalo do último capítulo de Vale Tudo, na TV Globo. O primeiro, “Praia (Ano)”, retoma o tom irreverente que ajudou a consolidar a identidade da Havaianas.

Gravado na Praia da Reserva, no Rio de Janeiro, o roteiro faz referência ao período de grande exposição da atriz em 2025, após o sucesso de Ainda Estou Aqui. Pelo papel de Eunice Paiva, ela recebeu ao menos oito prêmios, incluindo Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro de 2025.

Já o segundo filme, “After Praia”, mostra os bastidores das gravações e destaca elementos da cultura brasileira como parte da narrativa. Uma terceira peça para TV, “Ícone”, estreia neste sábado, 18, trazendo a atriz interagindo com um vendedor na loja da marca. Todos os três filmes terão veiculação online após exibição na TV.

Segundo Soncini, a escolha de Fernanda Torres foi central para a estratégia. “Em um ano como este para a Fernanda, não poderíamos ter outra celebridade. Os roteiros foram escritos exclusivamente para ela, uma personalidade que traduz como ninguém o espírito e a autenticidade de Havaianas.”

Criada pela Galeria.ag, a campanha resgata a assinatura “Todo mundo usa”, agora complementada por “Todo mundo ama”. A veiculação é nacional, com peças para TV, redes sociais e plataformas digitais, além da participação de influenciadores como Samanta Alves, Narcisa, Álvaro e Chico Barney.

Rafael Urenha, sócio e Chief Creative Officer da Galeria.ag, explica que o objetivo foi reforçar a essência da Havaianas. “Construímos uma narrativa que promove conversas e conexões por meio do humor, da cultura descontraída e da intimidade que só o brasileiro é capaz de estabelecer com as marcas e as celebridades que ama.”

A estratégia inclui cinco filmes, oito vídeos nativos para o TikTok e peças de mídia exterior em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e São Luís, cobrindo diferentes momentos da jornada do consumidor com conteúdos pensados para múltiplas telas.

Atualmente, a Havaianas está presente em 95% dos lares brasileiros, tem mais de 315 mil pontos de venda no país e vende cerca de 200 milhões de pares por ano no Brasil e 230 milhões no mundo.