8 bares para tomar chope em São Paulo

Nos dias de calor uma boa opção para se refrescar é tomar um chope bem tirado. Seja em um bar tradicional ou em uma casa especializada em cervejas artesanais, São Paulo oferece ótimas opções para quem busca uma bebida gelada, cremosa e servida no ponto certo. Confira uma seleção de bares para brindar e se refrescar nesse verão.

Original

Inaugurado há quase três décadas, o Original inspirou uma geração de bares. Isso se deve em parte ao chope, que acumula prêmios em publicações especializadas. Além dos tradicionais Claro (R$ 11,50) e Black (R$ 12,50), há como opção o artesanal Session IPA (R$ 19, com 240ml). Para petiscar, vale provar a Besteira à Milanesa (R$ 61), uma porção de canapés de milanesa de carne com queijo derretido. Há também o Croquete de Pernil recheado com queijo (R$ 49, seis unidades).

Serviço: R. Graúna, 137- Moema, São Paulo – Telefone: (11) 2299-5336 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 17h à 0h, quinta das 17h à 1h, sexta das 12h às 2h, sábado das 12h às 2h e domingo das 12h às 19h | @baroriginal

Câmara Fria

O bar, escondido em cima do Original, é o primeiro speakeasy de São Paulo especializado em chope artesanal. A carta de cervejas traz opções brasileiras, belgas, alemãs e argentinas, entre elas a Leffe Blonde (R$ 29 com 330ml) e a Maniacs IPA (R$ 30 com 473ml). Para acompanhar, uma boa pedida é a Calabresa Artesanal (R$ 41), servida com cebola roxa, picles, mostarda dijon e pão caseiro assado na hora. Dos sanduíches, o CF Dog (R$ 36) é feito com salsicha defumada na massa de pizza com molho de tomate levemente apimentado, cheddar inglês, bacon, relish de pepino e mostarda escura.

Serviço: R. Graúna, 137 - Moema, São Paulo – Telefone: (11) 2299-5336 | Horário de funcionamento: terça a quarta das 18h à 0h, quinta das 18h à 1h, sexta e sábado das 18h às 2h | @camarafria

BEC Bar

O bar possui uma seleção diversa de chopes artesanais, entre eles Burgman Lager (R$ 12 com 473 ml), BEC West Coast (R$ 20 com 473 ml), Startup Unicorn NEIPA (R$ 19 com 473 ml), Oak Beer Pilsen (R$ 13 com 473 ml) e Seasons Green Cow (R$ 19 com 473 ml). Para acompanhar os chopes, as recomendações da casa incluem a porção de Cupim Casqueirado (R$ 77) e as Tulipinhas Apimentadas (R$ 39), feitas com coxinhas da asa empanadas, molho extra forte e queijos servidos à parte. Para quem prefere os clássicos, também é possível pedir os pastéis de queijo, cupim ou de toscaninha com abóbora (R$ 42 com oito unidades).

Serviço: Rua Padre Garcia Velho, 72 - Pinheiros, São Paulo - Telefone (11) 99660-2161 | Horário de funcionamento: quarta das 17h à 0h, quinta e sexta das 17h à 1h, sábado das 12h à 1h, domingo das 12h às 19h | @bec_bar

Gaarden Bar

O bar dedicado às cervejas lupuladas traz em seu cardápio a Hoegaarden (R$ 20 com 250 ml), preparada com sementes de coentro e raspas de casca de laranja. Outras opções de chope são Brahma (R$ 14 com 250 ml), Goose Island American Wheat (R$ 16 com 250 ml), Hocus Pocus Alma Lager (R$ 18 com 250 ml) e Hocus Pocus Blonde Ale (R$ 18 com 250 ml). No menu de comidas, as sugestões são o Torresmo New Style (R$ 36) com molho ponzu e o Pollito Pachikay (R$ 60), um galeto marinado com temperos chineses, molho pachikay e tsukemono de nabo.

Serviço: Rua Fernão Dias, 672 - Pinheiros, São Paulo – Telefone (11) 91744-2138 | Horário de funcionamento: terça a quinta das 12h às 15h e das 17h à 0h, sexta das 12h às 15h e das 17h à 1h, sábado das 12h à 1h e domingo das 12h às 19h | @gaardenbar

Tank Brewpub

A cervejaria artesanal está instalada em um antigo casarão em Pinheiros. As torneiras do bar contam com mais de 20 opções de chopes, entre eles a frescante Passionila, uma imperial sour com maracujá e baunilha (R$ 26) e o Dry Hopped Choppinho (R$ 16).

Serviço: Rua Amaro Cavalheiro, 45 - Pinheiros - São Paulo/SP – Fone: (11) 93208-2352 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça e quarta das 12h às 23h45, quinta a sábado das 12h às 00h45 | @tank_brewpub

Ambar Cervejas Artesanais

A cervejaria artesanal em Pinheiros traz de volta ao menu a premiada cerveja Call Me Juicy (R$ 30 com 350ml) com aroma e sabor de frutas amarelas e coco. Os chopes artesanais da casa podem ser acompanhados de uma boa porção de Quadradinhos de Tapioca (R$ 28), com geleia de pimenta da fazenda, ou uma generosa Coxinha (R$ 14) recheada de frango com catupiry.

Serviço: Rua Cunha Gago, 129 – Pinheiros - São Paulo/SP – Fone: (11) 3031-1274 ou (11) 97602-3874 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 22h, terça e quarta das 12h às 23h45, quinta a sábado das 12h às 00h45 | @ambar_cervejasartesanais

Croma Beer

No espaço, com decoração industrial e minimalista, chamam atenção os grandes barris de madeira. É ali que são envelhecidas as cervejas, já que a Croma Beer Co é uma cervejaria e brewpub na Vila Madalena. A marca, que abastece empórios do Brasil e exporta sua bebida para países como China e Holanda, é considerada uma das pioneiras em apostar nas Juicy IPAs: turvas, de perfil aromático e bastante lúpulo. São 26 torneiras de chopes, que mudam com frequência.

Serviço: Rua Harmonia, 472 - Vila Madalena. São Paulo - Telefone: (11) 3032-2061 | Horário de funcionamento: terça a sábado do 12h à 0h, domingo das 12h às 21h30 | @cromabeer

Everhub Moema

O bar é a primeira franquia da marca Everbrew, de Santos. Localizado em Moema, os clientes usufruem do sistema de autoatendimento nas 12 torneiras de chopes artesanais criando uma experiência imersiva com bom custo-benefício. A casa oferece diversos exemplares da cervejaria santista. No cardápio, petiscos e sanduíches, todos com toques orientais, como Pancetta oriental com bao (R$ 35), feita com cubos de pancetta cozida lentamente em molho oriental, cebolinha, picles de pepino e cebola roxa, acompanhada por dois pães do tipo bao, ou a porção de Karaage (R$ 28), frango frito oriental, finalizado com molho tarê, gergelim e cebolinha. O bar conta com um parklet para aproveitar ao ar livre.

Serviço: Alameda dos Anapurus, 1469 – Moema | São Paulo | WhatsApp: (11) 93098-1168 | Horário de funcionamento: Segunda, das 17h às 23h; terça a quinta, das 16h às 23h; sexta, das 16h a 0h, sábado, das 15h30 a 0h | fechado no Domingo | @everhubmoema