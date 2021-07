O sonho olímpico das marcas: 5 campanhas emocionantes sobre Tóquio-20

As olimpíadas são um momento de grande exposição para as marcas. É também um evento em que a criatividade dos publicitários aflora. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, não é diferente.

Ainda que o evento tenha gerado polêmica no mundo do marketing, com marcas como Toyota preferindo não se associar aos jogos em função da pandemia, na hora da verdade, a emoção das conquistas é um prato cheio para defender causas importantes para a sociedade. Em 2021, a diversidade e o direito das mulheres têm ocupado um lugar de destaque.

5 campanhas de marketing para as Olimpíadas de Tóquio-20

1- A fadinha do skate

Um dos destaques do marketing nesta Olimpíada é a Nike. Com a intenção de tornar o skate um esporte mais inclusivo para o público feminino, a Nike apresenta um filme protagonizado por Rayssa Leal, a jovem de treze anos que acaba de ganhar medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

A fadinha do skate, como é conhecida, é inspiração para todas as meninas ao redor do mundo e quer mostrar que no skate brasileiro há espaço para muitas outras meninas se realizem no esporte.Na campanha Novas Fadas, Rayssa mostra que o esporte muda a vida real.

2- Mais visibilidade para as mulheres

Outra empresa que apostou na causa feminina foi a Vivo. No período dos jogos de Tóquio, a operadora de telefonia Vivo foca no projeto “4%”, que busca dar mais visibilidade para as mulheres da competição.

A iniciativa faz parte do movimento “JogueComElas” e tem o nome derivado de um estudo realizado pela Unesco que traz um resultado impactante: de toda cobertura esportiva mundial, apenas 4% do espaço é dedicado às modalidades praticadas por mulheres.

O “4%” apresenta um filme de 30 segundo que dá a dimensão da proporção da cobertura das modalidades femininas no universo esportivo. O filme, assinado pela Soko materializa a proporção desigual que existe entre a cobertura masculina e feminina.

3- Força feminina

Já a construtora MRV lançou a campanha “Canto das Mulheres”, que integra o projeto #Elastransformam. O filme apresenta uma garota cantando os versos “A voz de uma é a voz de todas” e “A vitória de uma vem de todas as mãos”.

A campanha também tem a participação de atletas influenciadoras, entre elas Kahena Kunze (Vela), Lorrane Ferreira (Natação), Luisa Baptista (Triathlon), Luiza Fiorese (Vôlei Sentado), Rayssa Leal (Skate), Silvana Lima (Surfe), Aline Silva (Luta Olímpica), Ana Patrícia (Vôlei de Praia), Ana Sátila (Canoagem), Beatriz Ferreira (Boxe), Bruna Takahashi (Tênis de Mesa) e Flavia Saraiva (Ginástica Artística).

4- Brasileiro não desiste nunca

Para além do universo feminino, a operadora de telefonia TIM destacou a determinação dos atletas brasileiras no filme “Imagine que é Possível”.

5- Na onda do Medina

E a cerveja Corona apostou na websérie “Onda Perfeita”, protagonizada por Gabriel Medina, que, infelizmente, não conquistou sua medalha no surfe. No marketing, por outro lado, ele é campeão.