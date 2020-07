3 técnicas para alavancar a sua marca através de Storytelling

A criação de conteúdo ganhou uma abordagem diferente em estudo feito pela Cria School. Entendendo a necessidade de ajudar profissionais de comunicação e empreendedores a criar conexão entre público e marca, especialmente devido ao distanciamento social que vivemos, a plataforma de educação estudou as narrativas de storytelling da Pixar e elencou as técnicas de maior sucesso para a criação de narrativas envolventes.

Segundo Fernanda Belfort, CEO da Cria School, um dos fatores de maior risco na aceleração da transformação digital que estamos presenciando é a criação de conteúdo vazio, descolado da personalidade da marca e que não se preocupa em conectar o conteúdo à realidade do seu público. “A transformação digital que estamos vendo é, sem dúvida, uma excelente oportunidade de mercado, mas em relação ao que estamos produzindo e veiculando, a barra precisa subir. As marcas devem estar atentas não só ao conteúdo que criam, mas à narrativa por trás dele. Do contrário, esse conteúdo é só mais uma informação que o seu público hora ou outra irá esquecer.”, completa.

O estudo de referências em Storytelling

Fernanda comenta como ela e sua equipe na Cria resolveram ajudar a solucionar o distanciamento entre comunicadores e as técnicas de storytelling. A Cria School, plataforma de educação de Marketing e Publicidade que foca na disrupção do modelo de aprendizado para formar profissionais mais preparados para trabalhar com Comunicação, estudou as narrativas e técnicas da Pixar, um dos maiores nomes do storytelling do mundo hoje, e criou um material que disseca os principais pontos da criação de uma história.

O estudo surgiu como forma de auxiliar os negócios a entender as ferramentas de Storytelling que mais trazem resultados e usá-las de forma autêntica no marketing de suas empresas. Acesse-o gratuitamente clicando aqui.

O storytelling da Pixar aplicado aos negócios

Fernanda, que tem mais de 20 anos de experiência em Marketing e passagem por empresas como Mondelez, Kimberly, Reckitt, Heineken e Microsoft, explica que estudar uma das maiores contadoras de história do mercado é sinônimo de mirar nos grandes, característica da curadoria de conteúdos da Cria School. “A Pixar constrói narrativas como ninguém no mundo conseguiu até hoje. Foi para ela que resolvemos olhar. A curadoria global da Cria é um dos nossos grandes diferenciais no curso, e usamos isso também para criar esse conteúdo gratuito. A maestria com que ela executa técnicas como Story Spine, Jornada do Herói e Construção de Personagem é um exemplo para os profissionais de Marketing. Miramos na melhor, contribuímos com nosso conhecimento e criamos um material ímpar para quem quer começar a humanizar sua marca”, argumenta Fernanda.

O fundador da plataforma de educação, Raphael Avellar, também é um grande defensor do valor entregue às pessoas através do conteúdo. Além de fundador da Cria, Raphael é também CEO da agência Avellar, que já trabalhou com contas como XP Investimentos, Tinder, Stone, Brasil Brokers, Texaco e Prudential. Rapha, que é um dos maiores expoentes do Marketing Digital no país, é o principal responsável por trazer a atenção com a entrega de valor e conexão emocional entre marcas e pessoas para a essência da Cria .

Fernanda Belfort concorda com a visão de Raphael e complementa: “Conteúdo por conteúdo, o usuário pode e vai encontrar informação em muitos outros lugares além do território de uma negócio em específico. Por isso que é imprescindível utilizar o storytelling para criar narrativas que humanizem a marca e criem afinidade através da emoção.”

A CEO da plataforma de educação ainda comenta que uma parte do estudo, que está disponível para download gratuito, foi focar na construção do personagem, já que o mapeamento de persona existe tanto para humanizar a marca quanto para personificar o público desejado.

Mostrar a essência da sua brand persona através da narrativa e unir isso a conteúdo de valor é o que vai conquistar espaço no coração do público e criar defensores de marca. A espécie humana tem uma relação natural e praticamente ancestral com o ato de contar histórias, o que faz do storytelling uma estratégia poderosa para se conectar com as pessoas através de valores e se manter vivo na mente delas.

Sobre esse ponto, Fernanda questiona: “O imaginário coletivo se constrói através de histórias. As narrativas existem desde as cavernas e são ferramentas extremamente acessíveis – todos nós podemos contar histórias. Por que então a maioria das marcas não usa isso para gerar conexão com pessoas que têm os mesmos princípios que elas?”

A importância da narrativa no contexto da pandemia

A disponibilização do estudo para download gratuito se adequa perfeitamente ao momento atual, em que mais do que nunca as empresas precisam reforçar suas conversas com as pessoas. O storytelling acaba se tornando uma ferramenta de aproximação entre público e marca e fortalece os negócios que utilizam a narrativa em diversas processos, que podem até ir além do Marketing.

“O storytelling pode ser um termo erroneamente interpretado se visto apenas pelo teor lúdico. Engana-se quem pensa que ele só tem utilidade em filme comercial. Storytelling não se reduz a isso. Ele pode estar presente em toda a estratégia de marketing – desde o discurso do CEO de uma empresa sobre a pandemia até um e-mail marketing comercial”, é a visão de Fernanda Belfort sobre o tema.

No contexto de aceleração da transformação digital causada pela pandemia em que, somente no mês de abril houve um aumento de 81% no faturamento de e-commerces no Brasil, usar conteúdo que gere afinidade e aproximação entre pessoas e marcas é fator crucial para obter bons resultados.

“Muitas empresas tiveram recentemente o seu primeiro contato com o marketing digital. Elas se viram obrigadas a permanecer vendendo e agora podem estar perdidas com as possibilidades dessa forma de fazer marketing. Isso só reforça a urgência em estudar e aprender com plataformas de Marketing e Publicidade que se dedicam a conectar profissionais e mercado, como a Cria faz. É hora de fazer, mas também é hora de aprender para fundamentar o que está sendo feito.” A fala de Fernanda salienta a importância da parceria entre Cria School e Exame Academy, que tem como objetivo elevar o nível de conhecimento em Marketing Digital no universo das empresas.

A Cria School disponibilizou seu estudo sobre as melhores estratégias e técnicas de storytelling para download gratuito. Para acessar o material e aprender técnicas de criação de brand persona (personagem), Story Spine e Jornada do Herói, clique aqui.

Quem é a Cria School

A Cria School é uma plataforma de educação de Marketing e Publicidade 100% online. Fundada pelo empreendedor serial Rapha Avellar, CEO da agência Avellar e um dos grandes expoentes do Marketing Digital no país, a Cria School forma os melhores profissionais do mercado em apenas 4 meses, o que no ensino tradicional leva 4 anos.

No lugar de acadêmicos, os professores são renomados profissionais do mercado, como André Felippa, ex-presidente da Mondelez, que antes ocupou cargos como vice-presidente da Unilever e CMO na Samsung; Dafna Blaschkauer, Diretora de vendas da Nike; Ricardo Dias, VP de marketing da Ambev e Marina Erthal, Diretora de Criação da CUBOCC, só para citar alguns.

No lugar de livros, projetos. Curadoria global, Peer to Peer Learning e Cases Práticos são alguns dos pilares que fazem da Cria School uma escola com uma compreensão radical sobre o aprendizado em Marketing e Publicidade. Com essa filosofia de educação não linear e hands on da plataforma, a Cria School une hard skills e soft skills em uma só trilha de aprendizado para formar profissionais completos.

A Cria School abrirá a primeira turma em parceria com a Exame Academy em agosto. Para ser aluno, o primeiro passo é entrar para a Lista de Espera, pois são apenas 200 vagas para todo o Brasil. Conheça mais sobre a Cria School e entenda como ela pode transformar a sua carreira acessando o site.