Por que as criptomoedas vêm se tornando uma opção de reserva de valor

Em um cenário de mudanças econômicas e tecnológicas, o conceito de reserva de valor vem sendo redefinido. Enquanto o ouro e outros ativos tradicionais caracterizados por estabilidade, baixa volatilidade e capacidade de proteger o patrimônio em tempos de crise seguem em alta, criptomoedas como o bitcoin também despontam o interesse de investidores de longo prazo.

Dados do relatório State of Crypto Report 2024: New data on swing states, stablecoins, AI, builder energy, and more, divulgado pelo fundo de venture capital a16z, mostram que dos cerca de 617 milhões de usuários de criptomoedas em todo o mundo, apenas de 5% a 10% são realmente ativos. Ou seja, a maioria prefere simplesmente manter suas criptomoedas em carteira de forma passiva.

O que define uma boa reserva de valor

Reservas de valor são ativos capazes de manter seu poder de compra ou de troca ao longo do tempo, mesmo diante de instabilidades econômicas. Tradicionalmente, a estabilidade de um ativo e sua confiabilidade eram os critérios mais importantes na hora de definir uma boa reserva de valor. No entanto, portabilidade, divisibilidade e descentralização – características oferecidas pelas criptomoedas como o bitcoin –, ampliaram esse conceito.

Hoje, portanto, o bitcoin se destaca como uma reserva de valor devido à sua natureza descentralizada e oferta finita — são apenas 21 milhões de unidades em circulação. Além disso, sua divisibilidade e facilidade de armazenamento fazem com que ele se torne acessível tanto para grandes quanto para pequenos investidores.

Perspectivas para o futuro do bitcoin

A gestora bilionária Bernstein projeta que o valor do bitcoin poderá atingir a marca de US$ 200 mil até 2025, consolidando seu status como reserva de valor. Este otimismo é corroborado pela máxima histórica de US$ 99,8 mil atingida em novembro de 2024, mais que dobrando de valor somente neste ano e reforçando a criptomoeda como uma escolha atraente para investidores de longo prazo.

Nesse cenário, as exchanges desempenham um papel fundamental, conectando usuários à tecnologia blockchain e facilitando o acesso seguro aos ativos digitais. Segundo a CCData, referência em análise de dados do mercado cripto, a Binance – maior provedora global de infraestrutura para a indústria blockchain e de criptomoedas e maior exchange do mundo em volume de negócios e usuários –, alcançou recentemente a marca histórica de US$ 100 trilhões em transações, reafirmando sua posição de liderança no mercado cripto.

Nazar destaca que o objetivo da corretora é oferecer ferramentas que garantam segurança e transparência aos usuários. “A Binance desempenha um papel essencial nesse processo, fornecendo uma plataforma segura e confiável para que investidores possam acessar e gerenciar seus ativos digitais. Ao educar nossos usuários sobre os benefícios das criptomoedas, que é um dos pilares das nossas ações, estamos contribuindo para que as pessoas tomem decisões mais sólidas acerca de seu futuro financeiro”, diz ele.

Combinando inovação tecnológica, confiabilidade e uma visão voltada para o futuro, o mercado cripto continua a se posicionar como uma das opções mais promissoras para quem busca diversificação e segurança no longo prazo. Para investidores e entusiastas, o momento é de atenção e aprendizado, diante de um movimento que promete transformar o conceito de reservas de valor.