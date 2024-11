Senai-MG leva inovação e tecnologia à indústria mineira

No interior de Minas Gerais, uma fábrica de paçoquinhas conseguiu aumentar sua produção em mais de 30% graças à adoção da tecnologia IoT (Internet das Coisas). Com sensores inteligentes que monitoram máquinas, os processos foram otimizados, o desperdício foi reduzido e o resultado impressiona: a produção subiu de 16 mil para 21 mil unidades por dia, sem necessidade de contratação de novos funcionários.

Esse aumento significativo de produtividade foi possível graças ao programa Introdução à Indústria 4.0, desenvolvido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Minas Gerais (Senai-MG).

Como o Senai-MG contribui para a indústria mineira

Segundo Ricardo Aloysio, gerente de Educação e Tecnologia Industrial do Senai FIEMG, o foco da instituição é preparar o estado para liderar a revolução da Indústria 4.0.

“Todas essas soluções práticas têm como objetivo nos tornar um parceiro estratégico para empresas de diferentes portes, preparando Minas Gerais para ser protagonista na revolução tecnológica”, explica.

O modelo de atuação do Senai-MG abrange de pequenas a grandes empresas, com tecnologias que vão desde sistemas básicos, como sensoriamento em máquinas manuais, até soluções complexas, como digital twins.

Estes gêmeos digitais permitem simular fábricas inteiras e testar alterações nos processos de produção antes de implementá-las no mundo real, garantindo melhorias contínuas sem interrupções ou riscos.

Desde 2019 o Senai-MG investe em infraestrutura por meio de Centros de Tecnologia 4.0 em Contagem e outras 13 unidades no estado. Essas estruturas oferecem:

Consultorias especializadas para mapear necessidades das empresas;

Treinamentos para capacitação da mão de obra local;

Elaboração de roadmaps detalhados para modernização.

Além disso, a fábrica modelo 4.0, também em Contagem, é um dos destaques do Senai-MG. Projetada com tecnologias de ponta como IoT, big data, inteligência artificial, manufatura aditiva e cloud computing, ela funciona tanto como uma vitrine tecnológica para empresários quanto como centro de treinamento para funcionários.

Etapas em direção à Indústria 4.0

O suporte do Senai-MG começa antes mesmo da adoção de novas tecnologias. Inicialmente, é feita uma análise detalhada dos processos da empresa para identificar gargalos e oportunidades de melhoria.

“Se você digitalizar a bagunça, terá uma bagunça maior em tempo real. Por isso, primeiro otimizamos os processos e depois conectamos e sensorizamos o que for necessário”, explica Aloysio.

Após essa etapa, entram as tecnologias avançadas, como:

Machine learning e inteligência artificial para prever falhas e otimizar operações;

Robôs colaborativos que trabalham ao lado dos funcionários;

Soluções de manufatura aditiva para prototipagem rápida;

Integração de sistemas em nuvem, garantindo segurança e eficiência no gerenciamento de dados.

Todas essas soluções são acompanhadas de treinamento contínuo para os trabalhadores, o que assegura uma adaptação mais eficiente às mudanças tecnológicas.

Tecnologia acessível para pequenas empresas

Um diferencial do Senai-MG é a priorização de tecnologias acessíveis, garantindo que até mesmo empresas com menos recursos possam iniciar sua transformação digital. Essa abordagem busca acelerar a adoção da Indústria 4.0 em Minas Gerais, um estado com grande diversidade de empresas.

"A competitividade da indústria mineira depende da rapidez com que adotamos essas tecnologias" Ricardo Aloysio, do Senai FIEGM

Além de impulsionar a economia, o esforço do Senai-MG também promove práticas mais sustentáveis, como a redução de desperdícios e o uso responsável de recursos naturais.

Impactos da modernização na Indústria

Os esforços do Senai-MG têm gerado resultados tangíveis para a indústria mineira. Empresas que adotaram o programa relatam aumentos significativos de produtividade, redução de custos operacionais e maior competitividade no mercado global.

O programa também contribui para o alinhamento com as demandas ambientais, integrando práticas de sustentabilidade na transformação digital das empresas. “Essa combinação de inovação e responsabilidade coloca Minas Gerais como um estado em destaque na revolução tecnológica da Indústria 4.0”, conclui Aloysio.