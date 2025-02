Compra Turbinada: Bitybank lança ferramenta que multiplica valor investido em criptomoedas

A fintech brasileira Bitybank anunciou o lançamento da Compra Turbinada, uma nova funcionalidade que promete ampliar os ganhos dos investidores no mercado de criptomoedas.

O lançamento chega em momento de crescimento recorde do setor, com o Brasil se posicionando como líder, na América Latina, em volume de negociações. Segundo dados da Receita Federal, entre janeiro e setembro do ano passado o país movimentou R$ 363,2 bilhões em criptoativos.

A novidade do Bitybank funciona como um empréstimo instantâneo vinculado à compra Ethereum e Bitcoin. Os clientes podem usar seu saldo em reais como garantia para acessar capital adicional, aumentando assim sua exposição ao mercado cripto sem a necessidade de aportes extras.

A estratégia atende tanto investidores iniciantes, que desejam explorar o mercado de forma simplificada, quanto investidores qualificados, que buscam estratégias avançadas para potencializar seus ganhos.

O produto também atrai investidores do mercado tradicional que queiram diversificar seus portfólios e se expor ao setor de criptomoedas sem a necessidade de desembolsar mais capital. “Nosso objetivo é tornar as criptomoedas mais acessíveis e permitir que todos possam aproveitar os momentos de alta do mercado de maneira inteligente e segura”, destaca a empresa.

Como funciona a Compra Turbinada?

A nova funcionalidade possibilita que o cliente utilize um saldo inicial para adquirir criptomoedas em um valor superior ao que teria em uma operação tradicional. Por exemplo: se um investidor tem R$ 1.000 e escolhe a opção de multiplicação por 5, o Bitybank concede um crédito de R$ 4.000, permitindo uma compra total de R$ 5.000 em criptomoedas.

Essa flexibilidade de multiplicação pode ser ajustada conforme a estratégia do investidor, em até dez vezes, permitindo maior controle sobre os riscos e oportunidades do mercado.

Em caso de valorização da cripto adquirida, o lucro será proporcional ao montante investido. No caso inverso, o mesmo acontece. É aí que entra a opção de configurar o stop loss, uma ferramenta que permite com que o cliente defina um limite de perdas para proteger seu capital. Caso o mercado se mova de maneira desfavorável, a ferramenta automatiza a venda para evitar perdas excessivas, garantindo maior segurança ao investidor.

“Estamos sempre buscando formas de proporcionar mais valor aos nossos clientes, e a Compra Turbinada é um exemplo perfeito disso. Com essa funcionalidade, estamos democratizando o acesso a estratégias de investimento mais sofisticadas, que antes eram exclusivas dos grandes investidores”, afirma Ney Pimenta, CEO do Bitybank.

Como acessar a Compra Turbinada?

A funcionalidade já está disponível para todos os clientes do Bitybank. Para utilizá-la, basta que o cliente tenha uma conta ativa no aplicativo e um saldo mínimo de R$ 20.

O Bitybank também oferece suporte completo e tutoriais detalhados para orientar os investidores sobre o uso da ferramenta, garantindo uma experiência segura e eficiente. Além disso, a plataforma conta com um atendimento especializado para tirar dúvidas e auxiliar o cliente a definir sua estratégia de investimento de maneira mais assertiva.

“Queremos que nossos clientes se sintam empoderados a explorar o mercado cripto com confiança e segurança, sabendo que têm ao seu lado um parceiro sólido e inovador como o Bitybank”, afirma Pimenta.