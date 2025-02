Administração Solidária: o sucesso da gestão que pensa na coletividade

"Um pouco de cada um faz muito por todos!" Este lema emblemático da Administração Solidária orienta a gestão de diversas empresas do Grupo TODOS Internacional, que foram recentemente reconhecidas como melhores lugares para trabalhar no Brasil.

Considerado um dos maiores grupos empresariais do país, voltado para a democratização de serviços essenciais para as classes C e D, especialmente nas áreas de saúde, educação e lazer, o Grupo TODOS Internacional conquistou o selo Great Place to Work (GPTW) em cinco de suas Unidades de Negócio.

A certificação, que destaca empresas com ambientes de trabalho excepcionais, foi concedida às unidades Mais TODOS, Refuturiza, GT7, AmorSaúde e TODOS Empreendimentos. As duas últimas também receberam o selo Great People Mental Health, uma distinção que reconhece as melhores práticas em saúde mental no ambiente corporativo. Vale ressaltar que a TODOS Empreendimentos recebeu a certificação pelo segundo ano consecutivo.

Certificação Internacional

O selo Great Place to Work (GPTW) é um reconhecimento internacional destinado a empresas que investem na melhoria de seus ambientes organizacionais. As avaliações são conduzidas de forma independente, abrangendo empresas de diversos setores e regiões, e destacando aquelas que promovem uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação.

“A conquista do selo GPTW valida nosso compromisso com um ambiente que valoriza e respeita cada colaborador. Essa certificação reflete diretamente os valores da Administração Solidária, pois acreditamos que o pouco de cada um faz muito para todos, criando um espaço onde a contribuição individual é valorizada e o sucesso coletivo é celebrado”, afirma Rennan Vilar, diretor de Pessoas e Cultura do Grupo TODOS Internacional.

Com o selo GPTW, o grupo reforça seu compromisso com uma cultura organizacional que fortalece relações solidárias entre os colaboradores. “Essa conquista também fortalece nossa imagem no mercado, demonstrando que a gestão solidária não se limita ao ambiente interno, mas também impacta positivamente nossas relações com clientes e parceiros”, complementa o diretor.

Saúde mental: prioridade no Grupo TODOS

A saúde mental dos colaboradores é uma prioridade para o Grupo. A TODOS Empreendimentos, unidade franqueadora do Cartão de TODOS, recebeu recentemente o selo Great People Mental Health, um reconhecimento por suas práticas voltadas para o cuidado mental no ambiente de trabalho.

Uma das iniciativas mais notáveis é o programa “Bem Me Cuido”, que oferece aos colaboradores quatro sessões mensais de terapia online. A ação demonstra um compromisso com o cuidado preventivo, garantindo que todos tenham acesso a apoio psicológico gratuito e regular.

Parte da equipe do Grupo TODOS Internacional: incentivo à participação ativa dos colaboradores nas decisões e no futuro da empresa (Grupo Todos Internacional/Divulgação)

“Estamos também trabalhando com as lideranças para aprimorar a gestão do tempo, equilibrar a carga de trabalho e capacitar os colaboradores para tomarem decisões com mais autonomia. Além disso, incentivamos a prática de feedback contínuo e o reconhecimento”, explica Vilar.

O grupo ainda promove momentos de descompressão e valoriza pausas regulares, fundamentais para o equilíbrio emocional dos colaboradores. O cumprimento rigoroso da legislação trabalhista é uma prioridade, reafirmando o compromisso com práticas éticas, alinhadas ao valor do grupo: “fazer o que é certo”.

Administração Solidária

Criado em 2001, o modelo de gestão Administração Solidária, desenvolvido pelo fundador Altair Vilar, orienta as operações do Grupo TODOS Internacional, desde o Cartão de TODOS até as diversas empresas que o compõem.

Esse modelo promove práticas sustentáveis, em que colaboradores, empresa e parceiros elevam seu potencial de forma conjunta, gerando um ciclo virtuoso de desenvolvimento pessoal e organizacional. “A crença de que juntos somos mais fortes guia nossas ações e fortalece nossa cultura corporativa”, afirma Vilar.

A Administração Solidária se reflete nas práticas diárias do grupo, com decisões inclusivas e colaboração constante. A participação ativa de todos os colaboradores nas decisões e no futuro da empresa é incentivada. Além disso, o grupo promove iniciativas de responsabilidade social, estimulando o envolvimento de seus colaboradores em projetos comunitários.

“A solidariedade também é expressa em nossas ações sociais, reforçando nossa crença de que juntos somos mais fortes e fortalecendo nossa cultura organizacional”, destaca Vilar.

GRUPO TODOS INTERNACIONAL EM NÚMEROS

R$ 3,8 bilhões em faturamento (2023)

em faturamento (2023) 17 milhões de clientes (aumento de 14% nos últimos dois anos)

de clientes (aumento de 14% nos últimos dois anos) 21 mil colaboradores

Investimento em pessoas

O Grupo TODOS Internacional investe continuamente no desenvolvimento de seus colaboradores. O programa Desenvolve TODOS destina mais de R$ 1,5 milhão por ano à capacitação e formação profissional. Além disso, o plano de cargos e salários da TODOS Empreendimentos é estruturado e está sendo implementado em todas as franquias Cartão de TODOS e unidades de negócio.

“Valorizamos uma cultura de feedback contínuo e oferecemos salários competitivos, com benefícios atrativos que respeitam as particularidades de cada região. Nosso foco está em alinhar competências comportamentais e técnicas com a cultura organizacional, garantindo que cada colaborador esteja no lugar certo para gerar impacto e crescimento mútuo”, afirma Rennan Vilar.

Compromissos documentados

No final do ano passado, o grupo lançou seu primeiro Relato de Impacto Social, destacando os benefícios de seus negócios nas comunidades em que atua e demonstrando seu compromisso com o desenvolvimento social. Esse relatório reflete como suas ações transformam vidas e promovem a inclusão.

Além disso, o lançamento do Instituto Mara Vilar reforça o compromisso com a ampliação dos projetos de impacto social. “Nosso objetivo é crescer de forma sustentável, promovendo um desenvolvimento social significativo e alinhado com nossa missão de inclusão”, conclui Vilar.