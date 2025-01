Binance recebe autorização do Banco Central e avança no mercado cripto no Brasil

O mercado global de criptomoedas começou a passar por uma transformação significativa, impulsionada pela expectativa de uma regulamentação mais robusta e pela crescente participação de instituições financeiras tradicionais. Em uma pesquisa realizada pela Binance, com 27,23 mil participantes de diferentes países, 19,39% afirmaram que aguardam avanços regulatórios no universo cripto para os próximos 12 meses, enquanto 16,1% destacaram o aumento da presença de investidores institucionais.

O levantamento também identificou um forte interesse por maior maturidade e aplicações práticas do setor no mundo real.

No Brasil, essas tendências ganharam força com a recente autorização do Banco Central para que a Binance adquirisse a corretora de valores mobiliários Sim;paul, configurando o 21º marco regulatório global da exchange.

Autoridade no mercado

A medida faz parte de uma série de licenças que a Binance vem acumulando em várias jurisdições. Em outubro de 2024, na Argentina, a exchange obteve autorização no Registro de Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (PSAV) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) do país. Além disso, conquistou autorizações semelhantes na Índia, Cazaquistão e Indonésia.

O aval do Banco Central para que a Binance opere uma corretora de valores no Brasil não apenas amplia sua presença no mercado nacional mas também fortalece seus esforços de compliance. Guilherme Nazar, vice-presidente regional da empresa para a América Latina, destaca que a conquista é um marco do empenho da Binance em prol do mercado cripto.

“Ela ressalta nossa dedicação à conformidade e à excelência regulatória, ao mesmo tempo que aprimoramos nossa capacidade de fornecer soluções financeiras seguras e inovadoras para nossa crescente base de usuários no país”, explica Nazar.

Brasil em expansão

A autorização conquistada pela exchange marca um precedente importante no Brasil. Com esse anúncio, a Binance se torna a primeira plataforma de criptomoedas a obter uma licença de corretora de valores mobiliários no país. A aquisição ocorre em um momento estratégico, pois o Brasil já se destaca no cenário global, ocupando a décima posição no índice de adoção de criptomoedas da Chainalysis.

Além disso, essa movimentação no país acontece em um momento-chave, quando o debate sobre as leis dos criptoativos ganha força. Propostas para estabelecer um marco regulatório estão em discussão no Banco Central e na Receita Federal, e temas como segregação de ativos e stablecoins estão em pauta no Congresso Nacional.

A consolidação segura e sustentável do mercado cripto no Brasil depende dessas discussões, o que pode posicionar o país como um dos ambientes mais promissores para o avanço das criptomoedas.

“Estamos animados em aproveitar esta oportunidade para impulsionar ainda mais a adoção de ativos digitais e oferecer valor incomparável aos nossos clientes no Brasil", afirma Nazar.

Compromisso com a conformidade global

A Binance não se limita a cumprir as regulamentações apenas no Brasil. A empresa se esforça para estar à frente nas questões de compliance globalmente, com políticas e controles estruturados contra lavagem de dinheiro (AML) e uma estrutura para combater o financiamento do terrorismo (CFT).

Os principais componentes do seu programa de conformidade incluem processos detalhados de verificação de identidade (KYC e KYB) e uma unidade de Conformidade de Crimes Financeiros (FCC) líder do setor, projetada para auxiliar as autoridades na investigação de crimes relacionados a criptoativos.

Para reforçar ainda mais suas operações, a Binance planeja expandir sua equipe de conformidade global, com a previsão de aumento de 34% em sua força de trabalho. Atualmente, a empresa conta com mais de 1.000 pessoas dedicadas exclusivamente à área de compliance, demonstrando a dedicação em manter a liderança por meio da segurança, confiança e inovação.