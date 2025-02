YDUQS (YDUQ3) conclui programa de recompra de ações

A YDUQS (YDUQ3) anunciou o encerramento, em 26 de fevereiro de 2025, do Programa de Recompra de Ações, aprovado pelo Conselho de Administração e divulgado via Fato Relevante em 3 de setembro de 2024.

O programa foi conduzido conforme as recomendações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Ofício Circular/Anual-2024-CVM/SEP.

Programa atingiu limite de R$ 300 milhões

O Programa de Recompra de Ações tinha um prazo de até 18 meses, mas foi encerrado antes devido à destinação total do valor limite de R$ 300 milhões aprovado pelo Conselho de Administração. No período, a YDUQS recomprou 30.481.800 ações ordinárias.

Mais de 13 milhões de ações já foram canceladas

Do total recomprado, 13.000.600 ações ordinárias já foram canceladas. A decisão foi formalizada na reunião do Conselho de Administração em 5 de novembro de 2024 e divulgada ao mercado no dia seguinte.

A empresa informou que eventuais cancelamentos adicionais do saldo remanescente das ações recompradas ainda serão deliberados pelo Conselho de Administração e comunicados ao mercado no momento oportuno.

Próximos passos da YDUQS

Com o encerramento do programa, a Companhia poderá avaliar novas estratégias de valorização para seus acionistas, incluindo a destinação das ações recompradas que ainda não foram canceladas.

O mercado aguarda novas decisões do Conselho de Administração sobre o futuro dessas ações.