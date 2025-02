Ibovespa opera volátil com balanços: Petrobras cai 4% após prejuízo, Embraer sobe forte

O Ibovespa, principal indicador da bolsa brasileira, operava volátil na manhã quinta-feira, 27, sem direção definida. O dia deve ser marcado pela repercussão dos balanços corporativos.

Ontem à noite, a Petrobras (PETR3, PETR4) divulgou que teve prejuízo de registrou um prejuízo de R$ 17 bilhões no 4º trimestre de 2024, revertendo o lucro de R$ 31 bilhões registrado no mesmo período de 2023.

O resultado foi fortemente impactado pela variação cambial nas dívidas entre a Petrobras e suas subsidiárias no exterior, um evento de natureza contábil que não afetou o fluxo de caixa da companhia. Excluindo os efeitos dos eventos exclusivos, o lucro líquido ajustado do trimestre seria de R$ 17,7 bilhões, representando uma queda de 53% em relação ao quarto trimestre de 2023.

Pela manhã, as ações da Petrobras caíam 4% com a insatisfação relacionado ao capex e aos dividendos. Para Ruy Hungria, analista da Empiricus, algo que demanda atenção são os investimentos, que aceleraram de US$ 4,4 bilhões no terceiro trimestre para US$ 5,7 bilhões no quarto trimestre. "Isso, inclusive, fez o capex estourar o guidance do ano, e pode começar a impactar o pagamento de dividendos da estatal daqui para frente", diz.

Embraer (EMBR3)

Quem também divulgou seus dados foi a Embraer (EMBR3). No quarto trimestre de 2024, o lucro líquido ajustado de R$ 1,093 bilhão, triplicando o resultado do mesmo período de 2023. O forte desempenho foi impulsionado pelo aumento nas entregas de aeronaves comerciais, executivas e de defesa, além da expansão dos serviços.

A receita líquida trimestral cresceu 41,3%, atingindo R$ 13,7 bilhões, enquanto o EBITDA ajustado avançou 56,6%, somando R$ 1,9 bilhão, com margem EBITDA de 13,9%. O resultado reflete ganhos de escala e maior eficiência operacional da companhia.

No acumulado de 2024, a Embraer reportou lucro líquido ajustado de R$ 2,6 bilhões, um salto em relação aos R$ 333 milhões registrados em 2023. O EBITDA ajustado cresceu 87% no ano, alcançando R$ 5,1 bilhões. Hoje, as ações subiam 3,14%.

Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA atingem maior nível do ano

Fora do país, os investidores acompanham os pedidos iniciais de auxílio-desemprego atingiram na última semana o nível mais elevado de 2024, reforçando possíveis sinais de enfraquecimento no mercado de trabalho dos Estados Unidos.

De acordo com um relatório do Departamento do Trabalho, divulgado nesta quinta-feira, os pedidos na semana encerrada em 22 de fevereiro totalizaram 242 mil (com ajuste sazonal), um aumento de 22 mil em relação à semana anterior. O número também ficou acima da previsão do Dow Jones, que estimava 225 mil solicitações.

O nível de pedidos corresponde ao mais alto registrado desde outubro de 2024 e surge em um cenário de preocupações com o crescimento econômico e sinais de alerta em pesquisas recentes sobre o sentimento do consumidor.

O aumento inesperado nos pedidos de auxílio-desemprego pode indicar uma possível desaceleração no mercado de trabalho dos EUA.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.