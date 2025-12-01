Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

'Xepa' da Black Friday? Cyber Monday começa hoje — entenda a data

Data de promoções no e-commerce foi introduzida no Brasil em 2011, junto com a Black Friday, e tem origem curiosa

Cyber Monday: da época da internet discada

Cyber Monday: da época da internet discada

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 06h00.

Se a Black Friday é o feriado oficial do comércio, a Cyber Monday, que se inicia nesta segunda-feira, é o seu tradicional "afterparty". Muitas vezes vista como a "xepa" dos descontos ou a segunda chance para quem perdeu as ofertas da sexta-feira, a data se consolidou globalmente como um dos maiores eventos de compras do calendário.

Diferente da Black Friday, que historicamente tem suas raízes no comércio físico, a Cyber Monday nasceu e vive exclusivamente no ambiente digital, focada em eletrônicos e outros produtos vendidos online.

O termo foi oficialmente introduzido em 2005 pela Shop.org, uma divisão da *National Retail Federation* (NRF) dos Estados Unidos. A inspiração, no entanto, veio de um padrão de consumo observado ano após ano: o pico nas compras *online* na segunda-feira seguinte ao feriado de Ação de Graças.

Consumidor comprava pela internet do trabalho

A explicação era curiosa, mas bem específica para a época: na metade da década de 2000, muitas pessoas ainda possuíam conexões de internet lentas em casa e esperavam retornar ao escritório, onde a conexão de banda larga era mais rápida e estável, para finalizar suas compras.

Varejistas não demoraram a perceber o potencial desse novo "Dia D" digital e rapidamente capitalizaram sobre a publicidade. A estratégia era clara: oferecer promoções exclusivas online, descontos de tempo limitado e, o mais crucial, frete grátis ou reduzido.

Esse incentivo resolveu um dos maiores obstáculos iniciais para o comércio eletrônico e permitiu que a Cyber Monday se tornasse conhecida como o dia ideal para conseguir grandes pechinchas digitais sem ter que enfrentar as multidões das lojas físicas na Black Friday.

Cyber Monday no Brasil

O evento deu um salto definitivo para o estrelato entre 2010 e 2013, com a massificação de smartphones e tablets. De repente, a necessidade de estar em um computador de mesa desapareceu.

Os consumidores passaram a fazer compras no conforto do sofá, durante a pausa para o almoço, ou até mesmo usando o celular para comparar preços enquanto estavam dentro de uma loja física.

Essa mudança transformou a Cyber Monday de uma "sacada" de marketing para um dos maiores fenômenos de vendas anuais. No Brasil, a Cyber Monday chegou junto com a Black Friday, em 2011. Este ano, o faturamento do e-commerce brasileiro na Black Friday cresceu 11%, para R$ 4,76 bilhões. A ver como esse número vai se sair nesta segunda-feira.

Acompanhe tudo sobre:Black Friday

Mais de Invest

Entenda proibição do Banco Central que pode fazer Nubank mudar de nome

Bolsa em dezembro: o que falta para o Ibovespa chegar em 160 mil pontos

Projeções do Focus e fala de Powell: o que move os mercados nesta segunda

Remédios mais práticos devem redefinir o mercado de perda de peso

Mais na Exame

Negócios

Calor recorde acelera a Vulp, que mira R$ 250 milhões até 2026

Revista Exame

De atacarejo a clube de compras: conheça o ecossistema do Carrefour Brasil

Mercados

Entenda proibição do Banco Central que pode fazer Nubank mudar de nome

Brasil

Lula fala que dinheiro ‘extra’ com isenção do IR pode virar uma TV para assistir a Copa