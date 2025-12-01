'Xepa' da Black Friday? Cyber Monday começa hoje — entenda a data

Se a Black Friday é o feriado oficial do comércio, a Cyber Monday, que se inicia nesta segunda-feira, é o seu tradicional "afterparty". Muitas vezes vista como a "xepa" dos descontos ou a segunda chance para quem perdeu as ofertas da sexta-feira, a data se consolidou globalmente como um dos maiores eventos de compras do calendário.

Diferente da Black Friday, que historicamente tem suas raízes no comércio físico, a Cyber Monday nasceu e vive exclusivamente no ambiente digital, focada em eletrônicos e outros produtos vendidos online.

O termo foi oficialmente introduzido em 2005 pela Shop.org, uma divisão da *National Retail Federation* (NRF) dos Estados Unidos. A inspiração, no entanto, veio de um padrão de consumo observado ano após ano: o pico nas compras *online* na segunda-feira seguinte ao feriado de Ação de Graças.

Consumidor comprava pela internet do trabalho

A explicação era curiosa, mas bem específica para a época: na metade da década de 2000, muitas pessoas ainda possuíam conexões de internet lentas em casa e esperavam retornar ao escritório, onde a conexão de banda larga era mais rápida e estável, para finalizar suas compras.

Varejistas não demoraram a perceber o potencial desse novo "Dia D" digital e rapidamente capitalizaram sobre a publicidade. A estratégia era clara: oferecer promoções exclusivas online, descontos de tempo limitado e, o mais crucial, frete grátis ou reduzido.

Esse incentivo resolveu um dos maiores obstáculos iniciais para o comércio eletrônico e permitiu que a Cyber Monday se tornasse conhecida como o dia ideal para conseguir grandes pechinchas digitais sem ter que enfrentar as multidões das lojas físicas na Black Friday.

Cyber Monday no Brasil

O evento deu um salto definitivo para o estrelato entre 2010 e 2013, com a massificação de smartphones e tablets. De repente, a necessidade de estar em um computador de mesa desapareceu.

Os consumidores passaram a fazer compras no conforto do sofá, durante a pausa para o almoço, ou até mesmo usando o celular para comparar preços enquanto estavam dentro de uma loja física.

Essa mudança transformou a Cyber Monday de uma "sacada" de marketing para um dos maiores fenômenos de vendas anuais. No Brasil, a Cyber Monday chegou junto com a Black Friday, em 2011. Este ano, o faturamento do e-commerce brasileiro na Black Friday cresceu 11%, para R$ 4,76 bilhões. A ver como esse número vai se sair nesta segunda-feira.