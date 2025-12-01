Invest

Exclusivo: iFood bate recorde com 3,8 milhões de pedidos na Black Friday

Farmácia foi a categoria que apresentou maior crescimento, com cerca de 56% em novos pedidos

iFood: app bateu recorde com 3,8 milhões de pedidos na Black Friday ( SOPA Images/Getty Images)

Mateus Omena
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 16h06.

O iFood alcançou um recorde de pedidos nesta sexta-feira, 28 de novembro, data principal da Black Friday de 2025, ao registrar 3,8 milhões de pedidos em todas as categorias do aplicativo (Restaurantes, Farmácia, Mercado e Pets).

O desempenho significa uma média de 2.640 pedidos entregues a cada minuto, segundo dados do iFood Tendências, divulgados com exclusividade à EXAME.

No mesmo dia da Black Friday no ano passado, o iFood registrou 3,4 milhões de pedidos. Atualmente, a plataforma conta com 60 milhões de clientes no Brasil.

A semana estendida da Black Friday também foi um marco para o iFood, com mais de 14 milhões de pedidos realizados entre segunda e sexta-feira, resultando em uma média de 2,8 milhões de pedidos por dia.

Quais itens fizeram sucesso nesta Black Friday?

O desempenho da Black Friday 2025 foi impulsionado pela categoria de Restaurantes, responsável por 91% dos pedidos no aplicativo do iFood. Além disso, o ticket médio para essa categoria atingiu o maior valor dos últimos três anos na data, com compras em torno de R$ 196 por pedido.

Em relação aos hábitos de consumo no período, especialmente na categoria de Restaurantes, a companhia observou algumas tendências novas e padrões recorrentes:

  • As tortas tiveram o maior crescimento percentual (260%), acompanhadas de itens tradicionais de padaria, como mistos e pães na chapa, que também tiveram uma demanda superior (108%);
  • Os favoritos de sempre continuaram a dominar, com hambúrgueres, pizzas e refrigerantes mantendo a liderança em volume absoluto – os hambúrgueres, por exemplo, atingiram 129 mil pedidos diários;
  • As categorias emergentes mostraram um crescimento expressivo, com sorvetes (+74%) e pastéis (+64%) ganhando destaque, apontando novas oportunidades e ampliando o “cardápio” do consumidor brasileiro em datas promocionais.

Black Friday impulsiona venda de medicamentos

O levantamento realizado pelo iFood Tendências também mostrou que a categoria Farmácia foi a que teve o maior crescimento médio na Black Friday deste ano, com um aumento de 56% no volume de pedidos de itens relacionados ao bem-estar e autocuidado nos últimos três anos.

Para a companhia, a performance da última sexta-feira estimula o desenvolvimento desta frente de negócios. Atualmente, o iFood é o maior marketplace do Brasil em número de farmácias, com mais de 18 mil lojas parceiras espalhadas pelo país.

Uma análise mais aprofundada da “semana estendida” na categoria Farmácia apresentou comportamentos e preferências dos consumidores nesta temporada:

  • As fraldas infantis tiveram um crescimento de mais de 3.700%, subindo de uma média de 85 para mais de 3.200 pedidos diários apenas nesta semana, ocupando a primeira posição em pedidos dentro da categoria;
  • A demanda por itens de higiene pessoal também teve um aumento expressivo: cotonetes cresceram 650%, enquanto os sabonetes tiveram uma alta de 547%;
  • Em termos de volume total, os medicamentos alopáticos (analgésicos ou antitérmicos) seguem sendo os mais procurados. A lista dos itens mais requisitados também inclui fórmula infantil e desodorantes, reforçando a tendência de utilizar o delivery para a reposição de produtos de uso constante.
