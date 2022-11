Veja o horário de funcionamento dos bancos nesta quinta-feira

A seleção brasileira enfrenta nesta quinta-feira, 24, seu primeiro adversário na Copa do Mundo. O jogo contra a Sérvia terá início às 13h. Nos dias de jogos da seleção, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que os bancos terão horário especial de atendimento ao público nas agências.

Segundo a entidade, a decisão considera questões como a segurança das agências e de transporte de valores, e está de acordo com a Resolução nº 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que autoriza as instituições financeiras a estabelecer o horário de atendimento ao público em suas dependências.

Nesta quinta-feira, 14, com o jogo às 16h, o horário de funcionamento será:

Nos estados com horário igual ao horário de Brasília: das 9h às 14h

Nos estados com diferença de 01h00 em relação ao horário de Brasília: das 8h às 13h

Nos estados com diferença de 02h em relação ao horário de Brasília: das 7h às 12h.

Outros jogos

Na segunda-feira, dia 28 de novembro, o Brasil enfrentará a Suíça às 13h. Neste caso, os bancos funcionarão nos horários abaixo: