Veja como receber dividendos e garantir sua renda extra

Os dividendos são uma das principais formas de remuneração para investidores em ações, oferecendo uma renda extra livre de impostos no Brasil. Mas como saber se você tem direito, calcular o valor e resgatar os pagamentos? Veja o passo a passo.

Como saber se você tem direito aos dividendos

Para receber dividendos, é necessário possuir ações da empresa antes da data ex-dividendo, que define quem será beneficiado com o pagamento. Essa data é informada previamente pela companhia, junto com outros detalhes do pagamento, como o valor por ação e a data de registro.

A data ex-dividendo é o marco que diferencia quem tem ou não direito ao lucro. Quem comprar ações antes desta data receberá os dividendos anunciados. Após essa data, o direito fica com quem vendeu as ações. Já a data de registro é o momento em que a empresa identifica os acionistas que receberão os lucros.

As informações sobre dividendos são divulgadas nos sites de Relações com Investidores das empresas e na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). É essencial acompanhar esses comunicados para não perder os prazos.

Como calcular quanto você vai receber

O valor que você receberá em dividendos depende da quantidade de ações que possui e do que foi decidido pela empresa. Existem duas formas principais de calcular:

Valor por ação : Cada investidor recebe uma quantia proporcional ao número de ações que possui. Por exemplo, se você tem 100 ações e a empresa paga R$ 5 por ação, você receberá R$ 500.

: Cada investidor recebe uma quantia proporcional ao número de ações que possui. Por exemplo, se você tem 100 ações e a empresa paga R$ 5 por ação, você receberá R$ 500. Dividend Yield (DY): O DY relaciona o valor do dividendo com o preço da ação. Por exemplo, se a empresa anunciou um DY de 2% e o preço da ação é R$ 60, você receberá R$ 1,20 por ação.

Essas informações estão disponíveis nos relatórios financeiros das empresas e na plataforma da B3, onde você pode acompanhar os valores previstos.

Como resgatar seus dividendos

Os dividendos são depositados automaticamente na conta que você mantém na corretora utilizada para investir. Não é necessário solicitar o pagamento, mas é importante estar atento às datas anunciadas pela empresa. O valor é creditado na conta de investimento no dia de pagamento informado.

Se você deseja reinvestir os dividendos recebidos, pode utilizá-los para comprar mais ações, aumentando sua participação na empresa e, consequentemente, os dividendos futuros.

Com essas informações, fica mais fácil aproveitar os dividendos como uma fonte de renda e uma ferramenta para construir patrimônio ao longo do tempo.