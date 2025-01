Dividendos em alta: Quais ações prometem retornos mais atrativos em 2025

Com o início de 2025, investidores voltam a focar em ações com potencial de dividendos elevados. Um levantamento da consultoria Elos Ayta, liderada por Einar Rivero, destaca as empresas com maior dividend yield (DY) projetado para o ano, levando em consideração os impactos do cenário pressionado para os valuations em 2024. O indicar é essencial para mostrar qual a rentabilidade dos pagamentos de proventos (dividendos ou juros sobre capital próprio) daquela ação.

Em 2024, em meio a um mercado acionário difícil, foi a queda nos preços das ações um dos fatores que mais impulsionaram as projeções dos DYs.

Metodologia para projeções de DY

O levantamento utilizou critérios quantitativos rigorosos para calcular o DY projetado para 2025, com base nos seguintes fatores:

Dividend Yield mínimo de 6%.

mínimo de 6%. Preço da ação no último pregão de 2024 como base de cálculo.

Manutenção da política de distribuição de proventos de 2024.

Liquidez mínima de R$ 5 milhões em volume financeiro médio diário.

Empresas com lucros consistentes em 2023 e nos três primeiros trimestres de 2024.

Além disso, foram excluídas empresas sem projeções de lucro para 2024 equivalentes ou superiores às de 2023.

Destaques: dividend yields superiores a 10%

O estudo revelou que oito ações projetam DY acima de 10%. O maior destaque é a Log Commercial Properties (LOGG3), com um DY projetado de 13,41%, seguida pela Copasa (CSMG3) e Odontoprev (ODPV3), ambas acima de 13%. A desvalorização de 11,38% nas ações da LOGG3 em 2024, combinada com um crescimento de 26,97% no lucro, foi decisiva para elevar o indicador.

Outros nomes relevantes incluem:

Cemig (CMIG4): DY projetado de 11,96%.

(CMIG4): DY projetado de 11,96%. Taesa (TAEE11): DY projetado de 10,75%.

Os setores elétrico e financeiro foram os principais destaques, reforçando o perfil defensivo desses segmentos para investidores focados em dividendos.

Empresa Código Setor Lucro líquido R$ Milhões Dividend Yield % Retorno ação em 2024 (%) 2023 2024 (9 meses) % Lucro 2024 vs 2023 Realizado em 2024 (%) Projetado para 2025 (%) Mediana 5 anos até 2024 Mínimo 5 anos até 2024 Máximo 5 anos até 2024 Log Com Prop LOGG3 Exploração de imóveis 192 260 26,97 10,59 13,41 3,34 0,65 10,59 -11,38 Odontoprev ODPV3 Serviços médico-hospitalares 511 425 -16,87 12,45 13,32 3,32 0,65 12,45 6,11 Copasa CSMG3 Água e saneamento 1379 1045 -24,24 12,55 13,53 3,02 0,65 18,44 15,52 Abc Brasil ABCB4 Bancos 852 728 -14,49 12,36 12,36 3 0,63 10,35 -13,44 Cemig CMIG4 Energia elétrica 5764 4510 -21,76 11,96 11,96 3,23 0,56 15,01 -12,12 Brasil BBAS3 Bancos 33819 26667 -21,15 10,81 10,81 2,81 0,48 20,48 -4,04 Taesa TAEE11 Energia elétrica 1368 1187 -13,21 10,75 10,75 2,55 0,41 12,51 -8,76 JHSF Part JHSF3 Incorporações 453 444 -1,98 10,14 10,14 2,89 0,54 10,14 -28,37 Eztec EZTC3 Incorporações 239 223 -6,69 9,81 9,81 3,08 0,49 15,78 8,93 Vale VALE3 Minerais metálicos 39940 36269 -9,19 9,64 9,64 3,29 0,47 11,74 -6,14 Bradesco BBDC4 Bancos 15122 12156 -19,6 9,62 9,62 3,11 0,52 11,77 -18,11 Eletrobras ELET6 Energia elétrica 4550 4310 -5,27 9,29 9,29 3,24 0,51 11,35 -12,8 Bradesco BBDC3 Bancos 15122 14158 -6,36 9,27 9,27 3,09 0,5 11,14 -1,77 Tegma TGMA3 Transporte rodoviário 181 191 5,52 9,07 9,07 2,98 0,42 8,77 -11,15 ItaúUnibanco ITUB3 Bancos 33368 29272 -12,28 8,44 8,44 2,83 0,35 9,04 -2,03 Vibra VBBR3 Exploração refino e distribuição 4766 5257 10,3 7,85 7,85 2,95 0,39 7,89 8,76 ItaúUnibanco ITUB4 Bancos 33368 29272 -12,28 7,65 7,65 2,88 0,42 9,28 -2,03 Sanepar SAPR4 Água e saneamento 1503 1132 -24,67 7,65 7,65 3,03 0,42 10,79 0,23 Sanepar SAPR11 Água e saneamento 1503 1132 -24,67 7,58 7,58 3,09 0,41 10,7 -0,03 Direcional DIRR3 Incorporações 332 332 0 7,5 7,5 3,02 0,44 9,73 5,45 Engie Brasil EGIE3 Energia elétrica 3430 3217 -6,2 7,48 7,48 3,06 0,45 9,83 -16,71 Marcopolo POMO4 Veículos e autopeças 197 197 0 7,31 7,31 3,04 0,46 8,86 5,16 BBSeguridade BBSE3 Seguradoras 7947 3033 -19,74 7,07 7,07 2,96 0,49 9,25 -13,64 Itaúsa ITSA4 Bancos 13466 12866 -4,46 6,96 6,96 3,36 0,56 11,59 1,59 BrasilAgro AGRO3 Agricultura 874 776 -11,2 6,76 6,76 2,65 0,4 8,76 -11,21 Santander BR SANB11 Bancos 8994 8954 -0,45 6,55 6,55 3,25 0,52 9,65 -2,99 Wilson Sons PORT3 Serviços de apoio e armazenagem 399 365 -8,65 6,46 6,46 3,29 0,45 7,86 -0,25 Hypera HYPE3 Medicamentos e outros produtos 1648 1261 -23,45 3,29 0,44 7,45 -47,03

A relação entre preço e dividend yield

A queda nos preços das ações em 2024 foi um dos fatores que impulsionaram os DYs projetados. De 28 empresas analisadas, 19 registraram desvalorização no ano, como o caso da Hypera (HYPE3), que viu suas ações caírem 47,03%. Apesar disso, seu DY projetado atingiu 6,46%, mostrando como o cálculo pode ser distorcido em cenários de desvalorização.

Essa dinâmica reforça a necessidade de cautela. Altos DYs podem mascarar fragilidades financeiras e representar "armadilhas de dividendos", em que a atratividade do indicador decorre mais da queda no preço do papel do que da solidez da empresa.

Setores em destaque

O setor financeiro liderou o levantamento, com empresas como Bradesco (BBDC3, BBDC4), Banco do Brasil (BBAS3) e Itaú Unibanco (ITUB3, ITUB4). O setor elétrico, tradicionalmente um porto seguro, também apresentou nomes como Eletrobras (ELET6) e Engie Brasil (EGIE3).

Por outro lado, a ausência de gigantes como Petrobras chamou atenção. Com um desempenho abaixo do esperado em 2024, a estatal não cumpriu os critérios de lucro, mas poderia ter liderado o ranking com DYs superiores a 20%.