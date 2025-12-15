Invest

Um terço dos 'boomers' nunca fez uma compra online, revela pesquisa

Levantamento da Brain também mostra que 37% dos Gen Z raramente compram pela internet

Compras: 67% dos consumidores dizem gostar de tocar e ver o produto (Montagem feita com elementos do Canva)

Rebecca Crepaldi
Repórter de finanças

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 06h00.

Apesar do online possibilitar compras em poucos cliques, essa é uma facilidade que não conquista a todos da mesma forma. É o que mostra uma pesquisa da Brain Inteligência Estratégica: enquanto quatro entre dez consumidores da geração "millenial" faz compras por canais digitais toda semana — superando a média geral de 36% — um terço dos baby boomers, nascidos entre as décadas de 1940 e 1960, nunca fez uma compra pela internet. 

O levantamento foi baseado em 960 entrevistas presenciais feitas em novembro de 2025.

E se engana que a geração Z é tão dada assim às compras online. Aproximadamente 37% dos participantes da pesquisa com esse perfil diz que raramente adquire algum produto por canais digitais. Percentual que está inclusive acima do dos boomers (34%) nesse quesito.

Ambas as gerações mantêm mais de 50% das compras em lojas físicas, aponta a pesquisa. A justificativa? 67% dizem gostar de tocar e ver o produto.

Outras razões incluem: testar antes de comprar (40%), resolver trocas com mais facilidade (5%), sair de casa (3%), medo do online (3%) e até considerar a loja física mais barata (1%).

Compra digital na rotina do brasileiro

De maneira geral, os números confirmam que o digital já entrou na rotina de uma boa parte da população:

  • 3% dos entrevistados disseram que fazem compras online todos os dias;
  • 15%, ao menos uma vez por semana;
  • 36%, uma vez por mês;
  • 34% afirmam que compram raramente;
  • 12% do total nunca fez uma compra online.

A pesquisa também relaciona a frequência de compra com a renda do consumidor. A faixa dos entrevistados que ganham de R$ 5,5 mil a R$ 10 mil concentra 37% dos que compram pelo menos uma vez por mês — o maior índice entre as rendas. Na sequência, quase empatado (36%), vêm os que ganham entre R$ 2,5 mil a R$ 5 mil (36%).

Curiosamente, quem recebe entre R$ 10 mil e R$ 15 mil por mês ou salários acima de R$ 15 mil não compram com tanta frequência quanto as faixas de renda citadas anteriormente.

Motivações e barreiras

Em relação aos motivos que levam o consumidor a comprar pelo digital, o preço aparece em primeiro lugar, apontado por 54% dos entrevistados. Na sequência, vêm: comodidade (34%), promoções (22%), variedade (11%) e entrega rápida (9%).

Em relação às barreiras para a compra, 41% têm medo de fraude, 24% disseram não sentir confiança em comprar online, 18% desistem por conta do frete, 14% pelo prazo e 13% pela dificuldade de trocar o produto.

