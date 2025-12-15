Entenda o ‘Offline Merge Online’, a nova tendência do varejo

Por Bruno Padredi*

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o setor de varejo do Brasil registrou, em 2024, o maior crescimento das vendas em 12 anos.

Com aumento de 4,7%, sendo este o oitavo ano de expansão e no ritmo mais intenso desde 2012 (+8,4%). Esses dados apenas corroboram o que já sabemos na prática: o varejo (digital ou físico) é uma das grandes forças motrizes da economia nacional.

O segmento foi (e continua sendo) altamente impactado pelas transformações digitais, demandando adaptações velozes e eficazes dos players no Brasil.

O que é o conceito OMO?

É nesse cenário que vemos surgir o conceito de OMO, ou online merge offline. Trata-se, em linhas gerais, da fusão entre o mundo online e físico para oferecer experiências de compra integradas e sem fricção para o cliente final.

Se antes apostávamos nossas fichas no omnichannel, onde o foco era estar presente em diferentes canais, agora a ideia é que não haja mais uma distância entre esses mundos.

Ou seja, a loja física passa a ser tão digital quanto o e-commerce, e o ambiente online deixa de ser apenas uma plataforma de transação para se tornar também um espaço de experiência e jornada de vendas.

Tecnologia e cultura centrada no cliente

Assim como toda mudança, apostar no OMO exige mudanças e atenção a pontos importantes, como avaliar opções de tecnologias integradas (sistemas de gestão, CRM e logística conectados).

Além disso, é necessário desenvolver uma cultura centrada no cliente, colocando conveniência e experiência no centro das decisões; e, claro, promover treinamento constante das equipes.

Isso se deve ao fato de que a jornada híbrida muda o papel do vendedor, que passa de operador de caixa para consultor de experiência.

O futuro do varejo é híbrido

Por fim, o consumidor híbrido não é uma tendência passageira e deve se intensificar nos próximos anos (e de forma cada vez mais veloz).

Portanto, o online merge offline passa a ser um movimento estratégico que redefine o varejo. Onde estará posicionado seu negócio nesse cenário?

*Bruno Padredi: com mais de duas décadas de atuação no mercado de eventos corporativos, Bruno já promoveu mais de 600 eventos para CEOs e C-Levels das principais organizações brasileiras.