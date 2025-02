Resultado da Mega-Sena concurso 2.824; prêmio é de R$ 14,3 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou nesta terça, 4, o sorteio do concurso 2.824 da Mega-Sena, com prêmio de R$ 14.343.833,16

O sorteio teve transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa, e acontece sempre no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Veja os números sorteados da Mega-Sena, concurso 2.821

43, 54, 34, 57, e 16

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

Quanto custa jogar na Mega-Sena?

O jogo simples da Mega-Sena, que permite escolher seis números, custa R$ 5. A aposta aumenta as chances de ganhar conforme o jogador marca mais números, mas também eleva o custo do jogo. É necessário ter mais de 18 anos para participar das apostas.